Her telden çete

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İstanbul Siber Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü, telefon dolandırıcılarıyla ilgili yaptığı çalışmada bir şebekenin, vatandaşları elektronik eşya ya da jigololuk gibi tekliflerle dolandırdığını tespit etti. Yapılan tespitlere göre, çete üyeleri Beylikdüzü ve Esenyurt’ta çağrı merkezleri kurmuş, bulabildiği her yöntemle vatandaşları dolandırmaya çalışıyordu.

‘JİGOLOLUKTA ÇOK PARA VAR’

Çağrı merkezinde görevli kadınlar aradıkları erkeklere jigololuk yaparak büyük paralar kazanabileceklerini söylüyorlardı. Telefonla aranan kişi kabul ederse kayıt parası, cayarsa da cayma parası isteniyordu. Mağdur olanlardan bir kısmı dava süreçlerinden ya da polise gitmekten utandıkları için internet sitelerine yazarak dertlerine çare arıyordu.

Çetenin ikinci yöntemi ise telefonla aradıkları kişilere ucuz elektronik eşya pazarlamaktı. Telefonla aranan kişi ikna olursa parayı çetenin hesaplarına gönderiyor ancak asla satın aldığı eşyasını alamıyordu. Çete bu yöntemle de yüzden fazla kişiyi mağdur etti.

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PİTBULL İLE ÖNLEM

Siber polisi, çete üyelerinin kullandıkları telefon numaralarından yola çıkarak çağrı merkezlerinin adresleri ile çete üyelerinin ikametlerini tespit etti. Esenyurt ve Beylikdüzü’ndeki çağrı merkezlerinin yanı sıra çete üyelerinin yaşadığı Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Beylikdüzü’ndeki evlerine de operasyon düzenlendi. Çete üyeleri çağrı merkezinden birinin kapısına, içeriye kendilerinden başka kimse girmesin diye pitbull cinsi bir köpek de bağlamıştı. Operasyonda çete üyesi 2 kadının da arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.