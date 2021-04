Her şey yıkımda ortaya çıktı! Rize'de çok büyük tehlike

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında, dönemin Belediye Başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum ve balçık gibi malzemelerle dolgu yapılan 350 bin metrekarelik alan, deniz dolgu alanı olarak kazanıldı. Ekrem Orhon, 'Denizi kara, karayı para yapan başkan' olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 kat halinde yapı izni verildi; ancak geçen sürede, dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye gibi kamu kurumlarının da yer aldığı çok sayıda binanın inşa edildiği alanda yaklaşık 70 bin kişi yaşıyor.



YIKIMLARDA SONA GELİNDİ



Kentte, 173 bin metrekarelik dolgu alanında korozyon nedeniyle riskli duruma gelen 4 bin 174 bağımsız yapıda, kentsel dönüşüm projesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Rize Belediyesi'nce yürütülen çalışmayla daha az katlı, kentin kültürüne ve mimarisine uygun yapılar inşa edilecek. Projede 118 dükkan, 174 ofis ve 60 konutun tahliye edilmesinin ardından başlanan yıkım çalışmalarında da sona gelindi. Korozyon nedeniyle riskli hale gelen binalar, çoğu kez iş makinelerinin tek dokunuşu ile anında yerle bir oluyor.









VALİ: İŞ MAKİNESİNİN DOKUNDUĞU BİNA TUZLA BUZ OLUYOR



Rize Valisi Kemal Çeber, her şeyin planlandığı gibi gittiğini ve yıkımda sona gelindiğini belirterek, "Rize'de şu anda önem verdiğimiz 3- 4 projeden biri de kentsel dönüşüm projesidir. Hepimiz Rize'de canlı olarak tarihin değişimine şahitlik yapıyoruz. Rize'nin kaderi bu faaliyetler ile değişiyor. Buradaki kaygı estetik kaygı değildir. Her bina yıkıldığında çok doğru iş yaptığımızı teyit ettik. İş makinesinin çok zorlanarak o binayı yıkması gerekirken, dokunduğu anda binanın nasıl tuzla buz olduğunu gördük. Yani ne kadar doğru bir faaliyet yaptığınızı teyit ettik. Her şey planladığımız gibi gidiyor" dedi.









'TAMAMLANDIĞINDA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'



Vali Çeber, yıkımların tamamlanması ve hafriyatın kaldırılmasıyla yüklenici firmaya yer teslimi yapılacağını belirterek, "Sonrasında hak sahiplerine binalarını teslim edebilmek için hızlı şekilde çalışacağız. Sokakta beni görenler, 'Buraya hiç bina yapmasak da park olarak kalsa olmaz mı?' diye soruyorlar; ama şunu unutmamak lazım, oradan ekmek yiyen ve fedakarlık yapan ve taşın altına elini kafasına koyan esnaf kardeşlerimiz var. O bölge şehrimizin kalbinin attığı bir yer. Tamamlandığında orası eskisi gibi olmayacak, güzelliği ile bizleri de tatmin edecek görüntüye kavuşacak. Hemen karşısındaki millet bahçesini de yaptığımızda buradaki kentsel dönüşümle bütünleşme olacak. Bu çalışma tamamlanınca kentsel dönüşümün 2'nci 3'üncü etapları başlayacak. Rize'nin merkezini Rize'ye yakışır hale getireceğiz" diye konuştu.



'DEVLET OLARAK BAŞIMIZI TAŞIN ALTINA KOYDUK'



İnsanları, can güvenliği riskinin olmadığı binalara kavuşturacaklarını belirten Vali Çeber, "Bu kentsel dönüşüm, bina yıkıldığında 'Nerede bu devlet' denilmesini engellemek için yapılan çalışmadır. Devlet buradadır, yapılan iş de çok büyük iştir. Can damarı olan yerde böyle çalışma yürütmenin ne büyük risk ve ne kadar büyük sorumluluk olduğunu herkes takdir eder. Biz burada devlet olarak başımızı taşın altına koyduk. Yerel yönetimler, siyasiler, esnaf bizimle bu işe baş koydu. Bu ayaklardan biri eksik olsaydı biz bu işi yapamazdık. Bugüne kadar başarı ile getirdiğimiz bu süreci bundan sonra da alnımızın akıyla zamanında tamamlayacağız" dedi.

