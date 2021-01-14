ANKARA
Son Güncelleme:
Her şey vatan için
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut kartallarının zorlu hava şartlarında sürdürdüğü faaliyetlerinden fotoğraflar paylaştı.
Bakanlık fotoğraflarla birlikte şu açıklamalara yer verdi: “Sevdasını vatan, vatanını namus bilen hudut kartallarımız sınırlarımızda göz açtırmıyor. Şırnak’taki 48’inci Hudut Tugay Komutanlığımızda görevli askerlerimiz, bölgede arama-tarama faaliyetlerine zorlu hava koşullarında da devam ediyor.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle