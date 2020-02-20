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AA
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:09,Son Güncelleme:/

Her şey saniyeler içinde oldu! Peşinden koştu ama...

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Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilerek yakalanan 2 kapkaç zanlısından biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ilçesindeki Akdere Mahallesi'nde yaşanan kapkaç olayının 2 şüphelisinin yakalanması için harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Her şey saniyeler içinde oldu Peşinden koştu ama...

Sokakta yürüyen kadının çantasını çalıp kaçan şüphelilerin görüntüler aracılığıyla kimliğini belirleyen polis, 2 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Her şey saniyeler içinde oldu Peşinden koştu ama...

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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