Her şey mangalla başladı

Pandemi nedeniyle ‘Evde kal’ çağrıları yapılırken, pazar günü İstanbul Büyükçekmece’de bir villada düzenlenen partinin görüntüleri sosyal medyada gündeme oturdu. O görüntülerden yola çıkan polis ekipleri, partinin verildiği villadan canlı yayın yapan Elif K.’yı gözaltına aldı. Elif K. ifadesinde, “29 Mart gecesi saat 01.00’de telefonuma partiye davet mesajı geldi. Atılan konuma taksiye binerek gittim. Villa olan yere girdiğimde yaklaşık 80 kişi alkol alarak eğleniyordu. Bu sırada canlı yayın yaptım. Daha sonra da ayrıldım” dedi. Polisin ilk gözaltına aldığı Elif K., parti yapılan villayı polise gösterdi. Polis, Elif K.’nın ardından partiyi organize ettiği belirlenen Mustafa S., Muhammet E. Ç., partide DJ’lik yapan T.A., partiye katılanlardan Y.Ü., C.D., Ö.A.Y., Ö.Ö., Sinan U., Y.K. ve villanın sahibi İlker Y.’yi ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Partiyi organize ettiği öne sürülen Mustafa S., ifadesinde şunları söyledi: “Daha önce kulüp işlettiğim için çevresi geniş biriyim. Geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşım İlker Y.’nin villasına gittim. Mangal malzemelerini alarak arkadaşlarımız olan Sinan ve Mehmet’i de villaya çağırdım. Ortam eğlenceli olsun diye daha sonra telefon rehberimizde bulunan arkadaşlarımıza ve tanıdıklarımıza konum da vererek mesaj attık. Müzisyen arkadaşım Tahsin’i de çağırdım. Alkol alırken mesaj attığım arkadaşlar ve tanıdıklarım gelmeye başladı. Ben bu sırada alkol almaya devam ettim. Sabaha karşı 04.00 sıralarında villa boşalmış parti bitmişti. Villanın sahibi İlker Y.’dir. Ben söylendiği gibi villayı kiralamadım. Gece kulübüne falan da çevirmedim. İnsanlar içeri geldikçe koltuklar kenara çekildi ve dans edildi. Attığım mesajları sildiğim için kimlere mesaj attığımı bilmiyorum. Eğlence ortamını kendim yaptım, ticari amaçla yapmadım. Kimseden para falan almadım. Suç olduğunu bilmediğim için yaptım. Pişmanım. Villada dizayn yapmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım.”

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKACAKLAR

Partiye katılanlara, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma ve kişilerin huzur sükununu bozma’ suçlarından işlem yapıldı. Emniyette ifadesi alınan 7 kişi, savcılık talimatıyla serbest kalırken, partiyi organize ettikleri öne sürülen Mustafa S., Muhammet E.Ç., DJ’lik yapan T.A., ve villanın sahibi İlker Y., Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 4 kişiyi haklarında “2 ay konutlarını terk etmemeleri” karşılığında elektronik kelepçeyle adli kontrol kararı vererek, serbest bıraktı.