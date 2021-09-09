Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşanmıştı... Akılalmaz olayda flaş gelişme! Kurtarılan kadından ilk sözler

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak’ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal’ın yerini tespit etti. Ekipler, Topal’ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı. Polis, Mithat Topal'a yardım eden ve henüz yakalanamayan üçüncü kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

'ÇOCUĞUMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

Gaziosmanpaşa'daki bir adreste kurtarılan Şilan Topal (22), gözaltına alınan Mithat Topal ve beraberindeki bir kişi emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şilan Topal, "Kurtulduğum için mutluyum. Polislere, devlet büyüklerine teşekkür ediyorum. Gerekli cezanın verilmesini istiyorum. Sadece çocuğuma kavuşmak istiyorum" dedi.

"ÇOK MUTLUYUZ"

Şilan Topal'ın bulunduğu ve şüphelilerin yakalandığı haberini alan ailesi büyük sevinç yaşadı. Birbirlerine sarılan yakınları, "Polis aradı; bulmuşlar, karakola götürmüşler. Çok mutluyuz. Sağ salim evine gelsin, başka bir şey istemiyoruz" diye konuştu.

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