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DHA
Haber Giriş: 09.09.2021 - 19:57 | Son Güncelleme:

Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşanmıştı... Akılalmaz olayda flaş gelişme

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Her şey İstanbul'un göbeğinde yaşanmıştı... Akılalmaz olayda flaş gelişme

Şişli'de boşanma aşamasında olduğu eşi Şilan Topal’ı zorla taksiye bindirerek kaçıran Mithat Topal polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 7 Eylül Salı günü saat 20.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Güney 3 Sokak’ta yaşanmış, bir çocuk annesi Şilan Topal(22) evinin önünde oturduğu esnada boşanma aşmasında olduğu eşi Mithat Topal ve 2 kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Şilan Topal’ı kaçıran Mithat Topal’ın yerini tespit etti. Ekipler, Topal’ı ve olay günü yanında bulunan iki şüpheliden birini bulundukları adreste gözaltına aldı. Olay günü takside bulunan diğer şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Her şey İstanbulun göbeğinde yaşanmıştı... Akılalmaz olayda flaş gelişme

Her şey İstanbulun göbeğinde yaşanmıştı... Akılalmaz olayda flaş gelişme

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