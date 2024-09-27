×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Her şey bir anda oldu! Kaldırımda otururken üzerine cam çerçeve düştü

Güncelleme Tarihi:

#Fatih#Cam Çerçeve#Sokak
Her şey bir anda oldu Kaldırımda otururken üzerine cam çerçeve düştü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2024 10:38

Fatih'te kaldırım üzerinde arkadaşları ile konuşan bir kişinin üzerine cam çerçeve düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 24 Eylül Salı günü saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde bulunan bir dükkanın önünde yaşandı. Dükkanın önündeki kaldırımda duran 3 kişi sohbet ediyordu. Kaldırımın sokağa bakan tarafında duran ve arkadaşlarıyla sohbet eden adamın üzerine bir anda cam çerçeve düştü. Başına çerçeve düşen adam kaçmaya çalıştı. Çerçevenin camı ise paramparça oldu. Çerçevenin düştüğü sırada yakından geçen bir adamda kıl payı kurtuldu. Kafasına cam çerçeve düşen kişi ise şans eseri olayı ufak sıyrıklarla atlattı. Cam çerçevenin düştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Her şey bir anda oldu Kaldırımda otururken üzerine cam çerçeve düştü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih#Cam Çerçeve#Sokak

BAKMADAN GEÇME!