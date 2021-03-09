Her şey 11 dakikada oldu! İşte kaza kırım raporu

KARA Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopter 4 Mart’ta Tatvan’da düştü. 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında olduğu 11 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen kaza kırım heyeti, ilgili komutanlık ve birimlerden bilgi aldı, olay yerini inceledi. Helikopterde bulunan ses ve veri kayıt cihazının çözümlemesini yaptı. İncelemede, helikopter kazasının bilinmeyenleri açığa çıkartıldı.

DIŞ ETMEN YOK

Milli Savunma Bakanlığı’nın tamamlandığını açıkladığı kaza kırım raporunda, “Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı” vurgusu dikkat çekti. Raporda, “Saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasına müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir” denildi.

BİNGÖL’E İNDİLER

Raporda şu detaylar yer aldı: “Korgeneral Osman Erbaş tarafından 4 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlandı. Uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edildi. Pilotun kararı ile uçuşa saat 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır. Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır.

TATVAN’a KADAR SORUNSUZ

Tatvan bölgesindeki hava şartları takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesi beklenmiş, hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal için Bingöl’den kalkış yapılmıştır. İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir.

YER GÖRÜŞ ŞARTLARI KAYBOLDU

Yapılan değerlendirmede, olayda helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakımlarının zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı, hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz şartlar nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle olayın meydana geldiği değerlendirilmektedir.”

DİĞER KAZALAR DA HELİKOPTER KAYNAKLI DEĞİL

RAPORDA TSK envanterindeki Cougar tipi helikopterlerle de ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

“Cougar tipi toplam 50 helikopter TSK envanterine girmiş, bunlardan 30’u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 20’si de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na verilmiştir. Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150 bin saat uçuş yapılmıştır. Mevcut mevzuata göre Kara Kuvvetleri envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır. Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabilmektedir. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile dört adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir.”