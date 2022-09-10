Her satırı inanılmaz... 'Nakliyeciyiz' diyerek 3 katlı evi 6 günde soydular

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Yıldırım ilçesi Davutkadı Mahallesi Aralık Sokak’ta 27 Ağustos günü Ünal Altınçekiç’in, 3 katlı evine giren biri kadın, 5 kişi, 6 gün boyunca gelip, parça parça 300 bin TL'ye yakın para, mücevher ve değerli eşyalar ile kıyafetler, iç çamaşırları ve gıda malzemelerini çaldı. Kendilerini komşulara nakliyeci olarak tanıtıp, ailenin taşındığını söyleyen şüpheliler, kalan eşyaları ise daha sonra gelip almak üzere poşetlere koyup binanın merdivenlerine bıraktı.
Ailesiyle birlikte Gemlik ilçesi Kumla Mahallesi’ndeki yazlığında bulunan Ünal Altınçekiç, 2 Eylül günü eve döndüğünde hırsızlık olayını fark edip, polise haber verdi. Altınçekiç, evinin çevresine alarm ve kamera taktırdı. Bir gün sonra geri dönen şüpheliler, alarm çalınca kaçtı.
DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP POLİSE YAKALATTI
Polis hırsızlık olayıyla ilgili çalışmalarını sürerken Altınçekiç de kendi imkanlarıyla hırsızların peşine düştü. Altınçekiç, eşine ait cep telefonunun ikinci el eşya satan bir internet sitesinde gördü. Müşteri gibi davranarak satıcı ile iletişime geçen Altınçekiç, pazarlık ettiği şüpheliyle anlaştı. Telefonu almak için 2 sivil polisle buluşma noktasına giden Ünal Altınçekiç, şüpheli E.D.'yi (17) suçüstü yakalattı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise Altınçekiç'in evinden çalınan dizüstü bilgisayar bulundu.
KOMŞULARA’ NAKLİYECİZ’ DEMİŞLER
Komşularının çocuğunun şüphelileri gördüğünü, ‘Siz kimsiniz, ne yapacaksınız bu eşyaları’ diye sorduğunda ‘Biz nakliyeciyiz, ev sahipleri taşınıyor. Biz de eşyaları taşıyoruz’ yanıtını aldığını söyleyen Altınçekiç, banka promosyonu ile aldığı zeytinyağı, ayçiçeği yağı, çay ve şekerin de hırsızlar tarafından çalındığını belirterek, “Çok değişik şeyler çalmışlar. Ben emekliyim, 10 gün önce 5 bin lira banka promosyonu aldım. Bu parayla zeytinyağı, ayçiçeği yağı, pirinç, çay, şeker, gıda ürünleri aldım. Hırsız bunları da çalmış. Torunumun mamasını, oyuncaklarını, aklınıza ne gelirse çalmış götürmüş. Götürmeye de devam edecekmiş ama o gün tesadüfen ben geldim eve onlar için hayal kırıklığı oldu” diye konuştu.
Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, diğerlerinin yakalanması polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.