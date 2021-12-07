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Her satırı iğrenç! İşte İzmir'deki tacizci babaya istenen ceza

#İzmir#Taciz#Mahkeme
Her satırı iğrenç İşte İzmirdeki tacizci babaya istenen ceza

İzmir'de, iki kızına cinsel istismar ve hakaretlerde bulunduğu ses kaydıyla ortaya çıkmasını ardından tutuklanan Serkan E. (42) hakkında 67,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Serkan E.'nin istismarda bulunduğu öne sürülen ilk çocuğu Ecem B'nin ifadesinde, ' 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'Git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem 'bunu nasıl yaparsın?' dedi. Babam da 'madem öğrendin, kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi.' şeklinde konuştu.

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Olay, 7 Eylül'de saat 02.00 sıralarında Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. İşsiz Serkan E., iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladı. 4 yıl süren cinsel istismar, Serkan E.'nin bir başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. Ecem B. durumu sonradan annesine anlattı. Ancak kızına inanmayan Asya D., onu psikiyatriste götürdü. Tedavi gören ve ilaç kullanan Ecem B., bir süre sonra kaçarak evlilik yaptı ve evden uzaklaştı. Tahliye olduktan sonra eve dönen Serkan E., bu kez küçük kızı Sıla E.'ye istismarda bulundu. Sıla E. yaşadıklarını annesi Asya D.'ye anlattı. Diğer kızı Ecem B.'nin söylediklerini hatırlayan Asya D., kızı Sıla E.'nin üzerine ses kayıt cihazı yerleştirdi. Tekrar eden istismar kayıt altına alındı. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı Serkan E.'yi tabancayla ağır yaraladı. Serkan E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. ise işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma kapsamında Serkan E. de tutuklandı.

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'ÜÇÜNÜZ BENİM İSTEDİĞİMİ YAPACAKSINIZ'

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürerken, Serkan E.'nin istismarda bulunduğu öne sürülen ilk çocuğu Ecem B'nin ifadesinde, "Annem ve babam boşanmasına rağmen birlikte yaşıyordu. Babam beni de taciz etti. Bu olay, yaklaşık 9 yıl önce başladı ve 4 yıl sürdü. Cinsel birliktelik olmuyordu. Annem böbrek hastası. Eğer söylersen 'annen ölür, kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Korkudan bir şey anlatamadım. 7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'Git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem bu sesleri duyunca babamın bulunduğu odaya girdi. Diğer 2 kardeşim uyuyordu. Sadece annem, babam, ben ve Sıla ayaktaydık. Annem ve babam tartışmaya başladı. Annem 'bunu nasıl yaparsın?' dedi. Babam da 'madem öğrendin, kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu" dediği belirtildi.

'AYNI ŞEYLERİ ANLATMALARININ TESADÜF OLMADIĞINI DÜŞÜNDÜM'

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Asya D. de ifadesinde, kızı Sıla'nın babasının kendisini taciz ettiğini anlattığını belirterek, "Ecem B.'nin, yıllar önce bana bu tarz konulardan bahsettiğinden küçük kızım Sıla E.'nin haberi yoktu. Duyduklarımdan sonra aynı şeyleri anlatmalarının tesadüf olmadığını düşündüm. Ses kayıt cihazı aldım. Kızımın iç çamaşırının içine dikerek yerleştirdim. 'Eğer ki baban yine aynı şeyleri yaparsa tuşuna bas, çalıştır' dedim. Böyle yapmamın nedeni, gerçekten böyle bir durum varsa polise giderek şikayetçi olma istediğimdendir. Ses kaydını yapmış ama utandığından hemen verememiş. Olay günü dinlediğim ses kaydında 'Ecem B. ile yaşayamadığımı senle yaşadık. Neydik, ne olduk' diyordu. 'Madem öğrendin. O zaman üçünüz de kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Saçımı çekip, beni fırlattı. Yere düştüm. Kalkınca aynanın önünde eşime ait silahı aldım, ateşledim" ifadelerini kullandı.

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Sıla E.'nin kaydettiği ses kayıtlarına dair bilirkişi raporunda da babanın ifadeleri yer aldı. Tutuklanan Serkan E. hakkında 2 kızı için ayrı ayrı 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hakaret' suçlarından toplam 67,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Aynı iddianamede, kızlarını istismar eden eski eşi Serkan E.'yi tabancayla yaralayan Asya D.'nin ise 23 yıl hapsi istendi.

Asya D. ile Sıla E.'nin avukatı Abdi Yaşar, tutuklu Asya D.'nin ağır tahrik sonucu yaralama suçunu gerçekleştirdiğini belirtti.

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#İzmir#Taciz#Mahkeme

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