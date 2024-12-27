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Kamera görüntüleri duygulandıran gerçeği ortaya çıkardı... İşletme sahibi hayretler içinde kaldı

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#Yozgat#Akdağmadeni#Market
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2024 11:24

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde marketin kapısından kaybolan süt bidonunun ardından duygulandıran bir hikaye çıktı. Anne köpeğin ağzı ile ile taşıdığı bidondaki sütü yavrularına içirdiği ortaya çıktı.

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Akdağmadeni ilçesinde Gültepe Mahallesi muhtarı olan ve aynı zamanda market işleten Mustafa Çetin, her gün 10 tane gelen süt bidonundan birinin eksik olduğunu fark etti.

Kamera görüntüleri duygulandıran gerçeği ortaya çıkardı... İşletme sahibi hayretler içinde kaldı

Süt bidonlarının çalındığını düşünen Çetin, kamera kayıtlarını izlemeye karar verdi. Kayıtları izleyince bir köpeğin 5 litrelik süt bidonunu ağzıyla taşıyarak götürdüğünü fark eden Çetin, köpeği takip ettiğinde 4 yavrusu olduğunu ve bidonun kapağını ağzıyla açarak sütü yavrularına içirdiğini gördü. Anne köpek ve yavruların olduğu yere gittiğinde boş bidonlarla karşılaşan Çetin, hayretler içinde kaldı.

Kamera görüntüleri duygulandıran gerçeği ortaya çıkardı... İşletme sahibi hayretler içinde kaldı

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#Yozgat#Akdağmadeni#Market

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