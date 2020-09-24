‘Her oyunda deste değişsin önerisi’ siyaset masasında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Kahveler açık güzel ama kâğıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz. Dersiniz ki ‘Her oyunda sıfır, yeni kâğıt açacaksınız’. Bitti, bu kadar basit” önerisi yeni bir tartışma başlattı. Kılıçdaroğlu, dün akşam katıldığı programda sözleriyle ilgili “CHP Genel Başkanı olarak bütün garibanların sözcüsüyüm. Bana geldiler dediler ki kağıt da oynansın. Vay efendim sen nasıl bunu dillendirirsin, biraz da dalga geçmeye çalıştılar” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun önerisiyle ilgili olarak siyasi partiler ve sektör temsilcilerinden gelen tepkiler ise özetle şöyle oldu:

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan: Kılıçdaroğlu çıkıp kendince eleştireyim derken gülünç duruma düştü. Bir ana muhalefet liderinin zaman zaman, rasyonellikten uzak, hiçbir karşılığı olmayan önerileriyle sosyal medyaya ve caps’lere konu olması kendileri açısından çok hazin. Biz memnunuz, Allah Kılıçdaroğlu’nu muhalefetin başından eksik etmesin.

HAYATİ MEVZU MUDUR?

AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat: Sayın Kılıçdaroğlu’nun açıklaması esef verici, gerçek gündemden kopuk. Pandemi ile mücadelenin çok ciddi, bilimsel kuralları var. Kahveye gitmek hayati bir mevzu mudur? Pandemi ile mücadele ederken, bir muhalefet liderinin caps’lere konu olması doğru mudur?

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal: Genel Başkanımızı akıllarınca tiye alacaklarına gidip esnafı dinlesinler.

‘HER OYUNA YENİ DESTEYLE ALTINDAN KALKAMAYIZ’

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu: “Kahvelerde oyun oynanmaya başlansın istiyoruz. Eldiven ve maske ile oyun oynar, oyun sonrası eldivenini çöpe atar. Okey taşları silinir, dezenfekte edilir. İskambil kâğıtları zaten değiştiriliyor. Kahveci her oyunda kâğıt değiştirmenin altından kalkamaz. 10 masa 10 deste açsa günlük 100 lira maliyet olur. Küçük bir işletmede aylık da 3 bin TL en az oyun kâğıdı gideri. Esnafımız kaldıramaz. Açıldık ama kimse iş yapamıyor. İnsanlar okey oynuyor, stres atıyordu.”