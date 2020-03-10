Her mahkeme görüntülü olacak
Önümüzdeki günlerde TBMM’ye sevk edilmesi beklenen ikinci yargı paketiyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Taslağa göre, ceza mahkemelerinde davalara dışarıdan görüntülü olarak katılma olanağı, hukuk mahkemelerine de sağlanacak.
Ceza davalarına ilişkin esasları düzenleyen birinci yargı paketinin ardından hazırlanan ikinci paket, hukuk davalarına ilişkin hızlandırma ve sistem değişikliklerini içeriyor. Taslakta başlıca şu hükümler var:
HIZLI YARGILAMA GELİYOR
* Kişilerin kişilere olan davalarında kullanılan ‘Arabuluculuk Sistemi’, bundan sonra idari yargı davalarında da kullanılabilecek.
* İcra davalarındaki bekleme süreleri kısaltılacak. Harç miktarları azaltılacak.
* Ceza mahkemelerinde davanın yeri, il sınırları içinde değiştirilebiliyor. Aynı olanak hukuk mahkemelerinde de sağlanacak.
* İstinafta itirazlara yanıt hızlanacak.
* Ceza mahkemelerinde davalara dışarıdan görüntülü olarak katılma olanağı, hukuk mahkemelerine de sağlanacak.
* Bilirkişi raporuna itiraz süresi uzatılacak.
* Hukuk davalarında taraflar mahkeme kararını almazsa, resen tebliğ edilecek.
* Alacağı belirsiz tazminat davalarında, davacının davayı belli bir miktarla açmasına olanak sağlanacak.
* Her ile asliye ticaret mahkemesi kurulacak.
* Boşanma ve velayet davalarında, mahkeme başkanı da gizli duruşma isteyebilecek.
* Sadece hukuk mezunlarından olmak üzere noter yardımcılığı sistemi kurulacak.
* Boşanmış ailelerde, çocuk teslimi icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezlerde yapılacak.
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