Her mahkeme görüntülü olacak

Ceza davalarına ilişkin esasları düzenleyen birinci yargı paketinin ardından hazırlanan ikinci paket, hukuk davalarına ilişkin hızlandırma ve sistem değişikliklerini içeriyor. Taslakta başlıca şu hükümler var:



HIZLI YARGILAMA GELİYOR



* Kişilerin kişilere olan davalarında kullanılan ‘Arabuluculuk Sistemi’, bundan sonra idari yargı davalarında da kullanılabilecek.



* İcra davalarındaki bekleme süreleri kısaltılacak. Harç miktarları azaltılacak.



* Ceza mahkemelerinde davanın yeri, il sınırları içinde değiştirilebiliyor. Aynı olanak hukuk mahkemelerinde de sağlanacak.



* İstinafta itirazlara yanıt hızlanacak.



* Ceza mahkemelerinde davalara dışarıdan görüntülü olarak katılma olanağı, hukuk mahkemelerine de sağlanacak.



* Bilirkişi raporuna itiraz süresi uzatılacak.



* Hukuk davalarında taraflar mahkeme kararını almazsa, resen tebliğ edilecek.



* Alacağı belirsiz tazminat davalarında, davacının davayı belli bir miktarla açmasına olanak sağlanacak.



* Her ile asliye ticaret mahkemesi kurulacak.



* Boşanma ve velayet davalarında, mahkeme başkanı da gizli duruşma isteyebilecek.



* Sadece hukuk mezunlarından olmak üzere noter yardımcılığı sistemi kurulacak.



* Boşanmış ailelerde, çocuk teslimi icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezlerde yapılacak.