Her kulaklık tercüman olacak

Gelişen teknoloji ve yapay zekâ dil bilme sorununu çok yakında ortadan kaldıracak gibi gözüküyor. Anlık çeviri yapabilen gözlükler, mobil uygulamalar ve özel cihazların yanı sıra şimdi kullandığımız tüm kulaklıklarda da bu deneyim mümkün hale geliyor. Son olarak Google, ‘Translate’ uygulamasıyla sunduğu kulaklık üzerinden anlık çeviri özelliğini Apple cihazlarında da kullanıma açtı.

HERKESE AÇIK OLACAK

Yeni özellikle birlikte kullanıcılar herhangi bir kablosuz kulaklıkla, karşısındaki kişinin konuşmasını anında kendi dilinde duyabiliyor. Sistem, konuşmayı algılıyor, bulut üzerinden işliyor ve neredeyse gecikmesiz şekilde çeviriyi kullanıcıya iletiyor. Böylece özellikle seyahat, iş görüşmeleri ve uluslararası iletişimde dil bariyerinin önemli ölçüde ortadan kalkması hedefleniyor.

Özelliğin en dikkat çekici tarafı ise belirli bir donanıma bağlı olmaması. Daha önce benzer deneyimler yalnızca belirli kulaklık modelleriyle sınırlıyken, Google’ın bu hamlesiyle birlikte standart Bluetooth kulaklıklar da bu ekosistemin parçası haline geliyor. Bu da teknolojinin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmasının önünü açıyor.

Yeni özellik şu anda başta ABD olmak üzere sınırlı sayıda ülkede aktif olarak kullanılabiliyor. Avrupa ve Asya’daki bazı pazarlarda da erişim açılırken, küresel ölçekte henüz tam bir yaygınlığa ulaşılmış değil. Google’ın bu tür hizmetleri kademeli olarak devreye alma stratejisi dikkate alındığında, önümüzdeki dönemde daha fazla ülkede erişime açılması bekleniyor.

YAKINDA TÜRKİYE’DE

Özellik Türkiye’de henüz aktif değil. Ancak kısa vadede Türkiye’nin de desteklenen ülkeler arasına dahil edilmesi bekleniyor. Türkçe dil desteğinin uzun süredir Google Translate altyapısında yer alması, bu geçişin teknik açıdan önünde büyük bir engel bulunmadığını gösteriyor.

Yapay zekâ destekli bu tür çözümlerle birlikte teknoloji şirketleri, sadece metin çevirisi değil, gerçek zamanlı ve doğal iletişimi mümkün kılan yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Uzmanlara göre bu gelişmeler, önümüzdeki yıllarda ‘yabancı dil bilme’ gerekliliğini tamamen ortadan kaldırmasa da ciddi ölçüde dönüştürecek.

APPLE DA YARIŞIN İÇİNDE

Apple da kendi ekosistemi içinde benzer bir çözüm üzerinde çalışıyor. iPhone’larda yer alan Translate (Apple) uygulamasındaki ‘Anlık Çeviri’ özelliği, özellikle AirPods Pro gibi kulaklıklarla birlikte gerçek zamanlı konuşma çevirisini mümkün kılıyor. Sistem, kullanıcıların karşılıklı konuşmasını algılayarak çeviriyi hem kulaklıktan sesli olarak iletiyor hem de ekrana metin olarak yansıtıyor. Ancak Apple tarafında şu an önemli bir sınırlama bulunuyor. Özellik henüz Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Japonca ve Çince gibi belirli dillerle sınırlı çalışıyor. Türkçe desteği ise şu aşamada listede yer almıyor.