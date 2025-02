Her kıtada ‘savunma ataşesi’

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya’da düzenlenen ‘Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’ kapsamında bir grup gazeteci ile bir araya gelerek savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Savunma sanayi sektörü için ihtiyaçtı. Savunma sanayi sektörünün direkt ekipmanlarıyla, üretim kabiliyetleriyle, temas ettiğimiz ülkelerde son kullanıcılara aktarılması ve ülkenin nabzını tutup ona göre doğru alanlara sektörümüzün yönlendirmesi açısından önemli. İlk görevlendirmemizi kardeş Azerbaycan’a yaptık. Azerbaycan’da şu anda bir savunma sanayi müşavirimiz var. Yine aynı şekilde Pakistan’da var. ABD’de var. Büyükelçiliklerin bir parçası olarak çalışıyorlar. Temel görevleri, Türk savunma sanayi şirketlerinin ihtiyaçlarını karşılamak. Türk savunma sanayi şirketleri ile yabancı ülkeler arasında bir köprü olarak düşünebilirsiniz.

Haberin Devamı

İLK 3’E GİRENLE BEN MÜLAKAT YAPIYORUM

Yurtdışındaki büyükelçiliklerimizde görevlendirilecek arkadaşlarımız için Savunma Sanayii Başkanlığı’nda ilana çıkıyoruz. Kurum içindeki birimlerden tüm başvuruları alıyoruz. 3 aşamalı sınav var. Başvurularda sonra hem insan kaynakları ve kurumsal gelişim başkan yardımcılığı hem de dışarıdan profesyonel destek aldığımız bir değerlendirme aşaması var. Ondan sonra mülakat süreçleri başlıyor. Her adımda puanlama yapılıyor. Puanlamalardan sonra ilk 3’e giren arkadaşlar ile ben mülakat yapıyorum. Başkan yardımcılıklarıyla konuşuyorum. Bir el sıkışma olduktan sonra atama yapıyoruz.”

KAAN’I DÖRT GÖZLE BEKLİYORLAR

Görgün savaş uçağı KAAN’da gelinen son durumu da şöyle anlattı: “Geçen hafta KAAN’da paydaş olan herkesin katıldığı bir toplantı düzenledik. Son kullanıcısı ve gelişimine, üretimine, tasarımına katkı sağlayan Hava Kuvvetleri Komutanımız başta olmak üzere ilgili personeli, ana entegratör şirketimiz TUSAŞ ve KAAN’daki alt sistemleri, faydalı yükleri ve kullanılabilecek mühimmatları üreten şirketler katıldı. Geldiğimiz süreci değerlendirdik. Takvimin zamanında işleyip işlemediğini anlamaya çalıştık. Her şeyin zamanında, bazı süreçlerin de önden gittiğini memnuniyetle gözledik. Her bir alt yükleniciye ayrı ayrı söz vererek, kendi üretecekleri alt sistemlerin gelişmişlik durumlarını ve beklentiler ifade edildi. KAAN’ın seri üretim sürecine katkı sağladığını düşündüğümüz bir toplantı. Herkes en iyisini en kısa zamanda yapıp KAAN’ı Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim etmek için samimiyetle çalışıyor. Dost ve kardeş ülkelerin dört gözle beklediği projelerden biri. Toplamda bu fazda 6 tane uçak üreteceğiz. 6 uçak seri üretime giden yolda süreçleri hızlandıracak. Her birinin fonksiyonu ve test faaliyetleri ayrı olacak. Şirketimiz de üretim altyapısıyla 6 uçağı en kısa zamanda üretip havalandırmak için gayretle çalışıyorlar. Gerek ilk üretilen gerekse devamında gelen uçaklar için uçuş planlamaları yapılıyor.”