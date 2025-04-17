Her kesimi bir araya getirdi

Haberin Devamı

BAHÇELİ VE ÖZEL DEM’İ ARADI

-MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti temsilcileri ile KDP Genel Başkanı Mesut Barzani ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de parti yetkililerini arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

- Hastaneye kaldırılmasının ardından birçok isim de sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gitti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEM Parti yönetici ve milletvekilleri hastaneye gelen isimler arasında yer aldı.

Haberin Devamı

- İstanbul Valisi Davut Gül de hastaneye giderek Önder’in sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

ERDOĞAN ÖNDER’İN KIZI VE BULDAN’LA GÖRÜŞTÜ

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder’i arayıp geçmiş olsun dileklerini iletti. DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’la da önceki gece ve dün iki kez görüşürken süreci yakından takip ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan’a “Ne gerekiyorsa yapılacak” dedi.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

-Hastanedeki ziyaret sonrası TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu: ”İyi bir siyasetçi, vatanını, memleketini seven bir insandı. Ümit ediyoruz, temenni ediyoruz kısa sürede olumlu sonuç alırız. Ailesine, sevenlerine, milletimize geçmiş olsun.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: “Sırrı Süreyya Önder’e sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.”

-CHP Lideri Özgür Özel, hastane ziyaretinde şunları söyledi: “Dua ediyoruz. Bu kadar mucizevi gelişme ümit ediyoruz boşuna olmadı, sonu çok iyi olacak. Çok iyi kalpli, çok temiz kalpli ve herkes için iyilik isteyen, Türkiye için barış isteyen, hep barışı savunmuş bir kalp şimdi içeride. Türkiye’deki herkesin de kalbi onunla atıyor.

Haberin Devamı

-AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kendisi güçlü bir kişilik ve güçlü bir karakter. Hepimizin temennisi bu zorlu süreci atlatması. Bir kere daha yüce meclise geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde Sırrı Bey’in katkıları çok büyük. Eminim onun da dileği bu sürecin akamete uğramadan ilerlemesidir.”