Her katında bir ihmal

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AHŞAP KAPLAMALAR YANGINI HIZLANDIRDI

- İddianamede yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının restoran katındaki LPG bağlantı hortumlarının erimesiyle hızlandığı, dekorasyonda kullanılan yoğun ahşap kaplamalar, halılar, ek yapılar, petrokimyasal ürünler ve yanıcı malzemelerin yangının hızla yayılmasını artırdığı belirtildi.

UYARI SİSTEMLERİ ERİDİ

- İddianamede, Bolu İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği ekipleri tarafından yapılan olay yeri inceleme raporu da yer aldı. Binada gaz tahliyesini engelleyen kapalı yapıların, ölümleri artıran başlıca nedenlerden biri olduğu vurgulandı. Her katta yangın panosunun olduğu, bazı panoların içerisinde yangın tüplerinin bulunduğu, oda tavanlarında duman detektörleri ile kapı arkalarında yangın tahliye planlarının bulunduğu, yine her katın ortasında yangın alarm butonunun olduğu ve aynı buton üzerinde siren sisteminin bulunduğu ancak yangın etkisiyle buton ve sirenlerin eridiği kaydedildi.

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KAÇIŞ KAPILARI NİTELİKSİZDİ

- Raporda ayrıca taşınabilir söndürme cihazlarının rastgele konumlandırıldıkları, 3 Ekim 2022 tarihinden sonra yangının yaşandığı 21 Ocak 2025 tarihine kadar görevli ve sözleşmeli bir İSG uzmanı bulundurulmadığı, kaçış için kullanılabilecek yeterli sayı ve kapasitede kaçış imkânı ve kaçış merdiveni yer almadığı, mevcut tahliye kapılarının tahliye kapısı özelliği taşımadığı, acil çıkışların hiçbirinin acil durumda kullanılabilecek özelliklerinin bulunmadığı, kaçış kapılarının yangın kapısı niteliğinde olmadığı bilgisine de yer verildi.

YAN VE ARKA TARAFA MÜDAHALE İMKÂNSIZDI

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- İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, binanın yerleşim yeri olarak acil durumlarda itfaiyenin müdahale etme imkânının bulunmadığı, binanın yan taraflarına ve arka taraflarına itfaiyenin erişebilecek durumu bulunmadığı, yan ve arka tarafta itfaiyenin acil durumda geçişi için yan yol ve iç yolun bulunmadığı kaydedildi. Grand Kartal Otel binasında zemin kat dahil, kat planında kaçış uzaklıklarının binaların yangından korunması hakkında yönetmelikte belirtilen mesafelerin oldukça üzerinde olduğu ifade edildi.

FACİAYA GÖTÜREN MANTIK: OLURSA OLUR

İddianamede, aralarında otel personeli ve Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin de bulunduğu 18 şüphelinin ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, otel sahipleri ve yöneticileri ile Bolu Belediye Başkanı Yardımcısı Sedat Gülener’in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli hakkında ise ‘olası kastla öldürme’ suçundan 1998 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılık ihmali görülen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli hakkındaki dosyayı, ‘soruşturmanın sürüncemede kalmaması’ için ayırdı.

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İddianamede otel sahiplerinin ve yöneticilerinin otelde, yangın güvenliği konusunda herhangi bir önlem almadıkları, otelde yangına ve yangının hızlanmasına neden olan eksiklerin giderilmesine ilişkin çalışmalarının olmadığı anlatılarak, “Eksikliklerin tespit edildiği itfaiye denetimin iptal edilmesinin ve eksiklikleri derhal gidermemenin yangın güvenliği yönünden yüksek risk oluşturduğunu bilmelerine rağmen, ‘olursa olsun’ mantığı ile hareket ederek, bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kastları ile sorumlu oldukları” belirtildi.

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54 KİŞİ ZEHİRLENEREK 20 KİŞİ YANARAK 4 KİŞİ DÜŞEREK ÖLDÜ

- İddianamede yaşamını yitiren 78 kişiden 54’ünün karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle, 20’sinin yanarak, 4’ünün de yangından kurtulmak isterken pencereden atlayarak hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 133 kişiden 7’sinin de yüksekten atlayarak kemik kırığı sonucu yaralandığı kaydedildi.