‘Her kafadan değil ortak ses istiyoruz’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisini izleyen muhabirlerle buluşmada özetle şunları söyledi:

“(Akşener ile görüşme) Hiç endişe etmeyin, 6’lı masa kararlılıkla, azimle yoluna devam edecek. Her bir gündem konusunda da uygar insanlar olarak aramızda konuşup karar vereceğiz, o da masanın kararı olacak. Her toplandığımızda sürekli ‘Aman masa dağıldı, yok HDP masanın altında yok üstünde’ deniyordu, bunlar asparagas haberler. Elbette farklı düşünebiliriz ama sonunda oturup uzlaşıyoruz. Bir konuda farklı düşündü diye masa dağıldı, yok öyle bir şey.

(Akşener ile kırgınlık geçti mi?) Yok efendim, ne kırgınlık ne başka bir şey. Bir gün önce de Temel Bey’e gittim, görüştük, bu görüşmeleri doğal karşılamak gerekiyor.

(Cumhurbaşkanı adayı) 6 lider niteliklerini önceden belirlediği adayı açıklayacak. Biz kral değil kurallı bir devlet istiyoruz. 6 lider dikkatli bir çalışma yapıyoruz. Önce hükümet programımızı, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yol haritasını çıkarmamız lazım. Yani önce neyi nasıl yapacağımızın üzerinde anlaşmamız lazım. Bunlar sonra da yapılır denebilir, bu olmaz. Aksi halde her lider başka bir şey, aday başka bir şey söyler, biz her kafadan bir sesin çıkmasını değil ortak ses çıkmasını istiyoruz. Bu metinleri İngilizce’ye çevirip dünyaya da açıklayacağız. 6 lidere güvenin lütfen.

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(Çoklu aday) Bana bu soruldu, hiç konuşmadık dedim. Biri gelip konuşursa konuşuruz tabii. 6 liderden biri aday olursa belki artısı da olabilir, masadaki bütün tartışmaları, görüşleri bilen biri olur.”

İKİ BAŞKANIMIZ DA GÖREV BAŞINDA

“(Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığı) Görevlerinin başında ve çalışıyorlar.İmamoğlu’nun önünü kesmek istiyorlar, İmamoğlu büyük lokmadır.”

YAPTIRACAĞIM ÇOK ŞEY VAR

- “(EYT) Erdoğan ‘Seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT’yi getirmem’ demişti. Artık seçimi kaybedeceğini biliyor. Daha ona yaptıracağım çok şey var, görecek onu. Devlet nasıl yönetilir, onu da anlatacağım.

(Başörtüsü teklifi) Her partinin kendi görüşü olabilir, saygı duyarız. Bizim de güzel bir çalışmamız var, yakında açıklarız.”

Evdeki patron

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- “(Yılbaşı programı) Evde geçireceğiz galiba. Yetkili evdeki patron, nasıl geçireceğimize ne talimat veriyorsa ona uyuyoruz.”