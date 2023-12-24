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Her kafa darbesine 1 yıl hapis istendi

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#BURSA#Sibel Kahraman#İrfan Şahin
Her kafa darbesine 1 yıl hapis istendi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2023 07:00

İrfan Şahin, eski sevgilisi Sibel Kahraman’ı eğlence merkezinden zorla çıkartarak bindirdiği otomobilde yüzüne attığı 9 kafa darbesi ile yaraladı. Tutuklu İrfan Şahin’e her kafa darbesi için 1 yıl hapis istendi.

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BURSA’da Sibel Kahraman (33), 2013 yılında erkek arkadaşı İrfan Şahin (50) ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Sibel Kahraman geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Şahin’den ayrılmaya karar verdi. Geçen eylül ayında bir kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Sibel Kahraman, saat 04.00 sıralarında Şahin tarafından zorla otomobile bindirildi. Kahraman’ın kız arkadaşı ise arka koltukta oturdu. İrfan Şahin, kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman’ın yüzüne dokuz kez kafa atarak yaraladı. Kahraman’ın yüzü tanınmayacak duruma geldi. Şahin, genç kadına hakaret edip şiddet uygulayarak evinin önüne getirip, ‘Hadi şimdi git ve şikâyet et’ diyerek bırakıp uzaklaştı.

ŞİKÂYETÇİ OLUNCA TUTUKLANDI

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Sibel Kahraman eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan İrfan Şahin tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, ‘kasten yaralamak’, ‘kadına karşı tehdit’, ‘hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açtı.

 

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#BURSA#Sibel Kahraman#İrfan Şahin

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