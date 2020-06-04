Her izin gününde şehit babasının kabrine gidiyor

Hakkari’de 3 Ekim 2008 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından Aktütün Karakolu'na düzenlenen, 17 askerin şehit olduğu saldırının üzerinden 12 yıl geçti. Yaklaşık 350 teröristin ağır silahlarla saldırdığı Bayraktepe'de 21 asker de yaralandı. Hain saldırıda, evliliğinin 10'uncu yılını kutlamaya hazırlanan Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım da şehit oldu. Yıldırım, geride acılı bir eş ile çocukları Furkan (1), Nazlıcan (4) ve Senasu'yu (7) bıraktı. Yıldırım, saldırıdan 2 gün sonra yaklaşık 20 bin kişinin katılımı ile Karskapı Şehitliği'ne defnedildi.

HER İZİN DÖNEMİNDE BABASININ MEZARINI ZİYARET EDİYOR

Salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaş grubunda olan şehit Uzman Çavuş Cahit Yıldırım’ın kızı Nazlıcan Yıldırım, kendilerine izin verilen günlerde ilk olarak Kars Kapı Şehitliği'ne gidip, babasının mezarını ziyaret ediyor. Özel Güneş Kız Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Nazlıcan, babasının mezarındaki çiçeklere su verip, dua okuyor. Nazlıcan Yıldırım, "Babam 2008 yılında şehit oldu. Ben henüz 4 yaşına girmemiştim. Onun eksikliğini çok fazla hissediyoruz. Tabi ki çok fazla özlüyoruz. Böyle izin günlerimde onu ziyaret etmeye çalışıyorum. Babamı hatırlamıyorum, sadece elimizde kalan fotoğrafları ile hatırlıyorum. Buraya geldiğinde dua okuyorum, su veriyorum çiçeklerin bakımını yapıyorum ve dertleşiyoruz" diye konuştu