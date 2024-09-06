Her hafta 1 kredi kartı kadar plastik yiyoruz

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26 yıldır Akdeniz’de nesli tehlike altındaki caretta caretta türü deniz kaplumbağalarının korunması için çalışmalar yapan Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD), sahiller ve denizlerde aşırı artan plastik kirliliğine karşı mücadele başlattı.

BALIKTAN ÇOK PLASTİK

EKAD Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden Dr. Ali Fuat Canbolat, plastik kirliliğinin tüm dünyada endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek çarpıcı açıklamalarda bulundu: “Plastiklerin yolu er ya da geç kıyılarda, denizlerde ve okyanuslarda son buluyor. Denizlerdeki tüm kirliliğin yüzde 80’i plastik atıklar. Böyle giderse denizlerde balıklardan çok plastik olacağı öngörülüyor. Besin zincirine öylesine girmiş durumdalar ki bilimsel araştırmalara göre insanlar yiyecekler aracılığıyla her hafta 1 kredi kartı ağırlığında plastik yiyor farkında olmadan. Bu plastik kirliliğinde hepimizin payı var, özellikle de tek kullanımlık plastikleri kullanmaya ve doğaya atmaya devam ettiğimiz sürece. Mikroplastikler, mesela bir annenin plasentası aracılığıyla bebeğe geçebiliyor. Ciddi sağlık problemleri de yaratıyor.”

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SAHİLLERİ TEMİZLİYORLAR

- 2023 yılında başlatılan ‘Plastiksiz Kıyılar, Plastiksiz Sular’ projesi kapsamında son 2 yıldır Antalya’da Konyaaltı, Lara, Belek sahillerinde gönüllüler, bırakılan plastik atıklar ve izmaritleri temizleyip vatandaşları uyarmaya çalışıyor.