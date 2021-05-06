Her günü bir olay

Aynı gün akşam saatlerinde ise polis ekipleri, Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı girişinde spor yapan Solovjovs'u maske takması konusunda uyardı. Ancak Solovjovs maske takmadı, kimlik ve pasaport ibrazında da bulunmadı, bağırıp hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri bölgeye takviye ekip istedi. Solovjovs, gelen ekiplere de zorluk çıkartınca kelepçelenip gözaltına alındı.

‘NEDEN TAKMIYORSUN’

Motosikletli yunus polisi, Dmitrijs Solovjovs kelepçelendikten sonra İngilizce, “Neden zorluk çıkarıyorsun? Şimdi sana maske vereceğiz, onu tak. Neden takmamak için direniyorsun?” dedi. Solovjovs ise spor yaptığını ve o yüzden takmadığını söyledi. Polisin, “Burada bağırıyorsun ve evlerinde olan kişileri rahatsız ediyorsun, şimdi seni karakola götürecekler” sözleri üzerine Solovjovs, “Tamam” diye cevap verdi. Gözaltına alınan Solovjovs, ‘polise mukavemet’ suçundan işlem yapıldıktan sonra yine serbest bırakıldı.

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