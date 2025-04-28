Her gün yiyoruz! Aşırı işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesinde erken ölüm tehlikesi

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Sonuçları "American Journal of Preventive Medicine"da yayımlanan araştırma kapsamında bilim insanları, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Meksika, İngiltere ve ABD'deki 30-69 yaş aralığındaki kişilerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin anketleri ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri inceledi.

Araştırmalarında bilim insanları, tatlandırıcı, yüksek oranda şeker, doymuş yağ ve tuz içeren aşırı işlenmiş gıdaların daha fazla tüketildiği ABD ve İngiltere'deki erken ölümlerin yaklaşık yüzde 14'ünü bu gıdaların yol açtığı zararlarla ilişkilendirdi.

Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaların daha az tüketildiği Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde ise bu gıdaların erken ölümlerin yaklaşık yüzde 4'ü ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bu verilere dayanarak, 2018'de ABD'de yaşanan yaklaşık 124 bin erken ölüm vakasının aşırı işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı olabileceğini belirten bilim insanları, İngiltere'de ise bu sayının 18 bin civarında olabileceğini ileri sürdü.

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Çalışma sonucunda, aşırı işlenmiş gıdaların direkt olarak erken ölüme neden olduğu çıkarımı yapılamayacağını belirten bilim insanları, kişinin egzersiz düzeyi, yaşam tarzı gibi faktörlerin de önemli rol oynadığını vurguladı.