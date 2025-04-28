×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Her gün yiyoruz! Aşırı işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesinde erken ölüm tehlikesi

Güncelleme Tarihi:

#İşlenmiş Gıda#Erken Ölüm#Araştırma
Her gün yiyoruz Aşırı işlenmiş gıdaların fazla tüketilmesinde erken ölüm tehlikesi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 23:19

Bilim insanları, bisküvi, dondurma, kahvaltılık mısır gevreği ve gazlı içecekler gibi aşırı işlenmiş gıdaların fazla tüketiminin erken ölümle ilişkili olabileceğini saptadı.

Haberin Devamı

Sonuçları "American Journal of Preventive Medicine"da yayımlanan araştırma kapsamında bilim insanları, Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Meksika, İngiltere ve ABD'deki 30-69 yaş aralığındaki kişilerin beslenme alışkanlıklarına ilişkin anketleri ve ölüm nedenlerine ilişkin verileri inceledi.

Araştırmalarında bilim insanları, tatlandırıcı, yüksek oranda şeker, doymuş yağ ve tuz içeren aşırı işlenmiş gıdaların daha fazla tüketildiği ABD ve İngiltere'deki erken ölümlerin yaklaşık yüzde 14'ünü bu gıdaların yol açtığı zararlarla ilişkilendirdi.

Bilim insanları, aşırı işlenmiş gıdaların daha az tüketildiği Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde ise bu gıdaların erken ölümlerin yaklaşık yüzde 4'ü ile bağlantılı olduğunu ortaya koydu.

Bu verilere dayanarak, 2018'de ABD'de yaşanan yaklaşık 124 bin erken ölüm vakasının aşırı işlenmiş gıda tüketimiyle bağlantılı olabileceğini belirten bilim insanları, İngiltere'de ise bu sayının 18 bin civarında olabileceğini ileri sürdü.

Haberin Devamı

Çalışma sonucunda, aşırı işlenmiş gıdaların direkt olarak erken ölüme neden olduğu çıkarımı yapılamayacağını belirten bilim insanları, kişinin egzersiz düzeyi, yaşam tarzı gibi faktörlerin de önemli rol oynadığını vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İşlenmiş Gıda#Erken Ölüm#Araştırma

BAKMADAN GEÇME!