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Her gün 10 saat su kesintisi yaşanacak! | İki kentte su krizi patladı: Bize ceza mı veriyorsunuz?

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#Su Kesintisi#Tekirdağ#Çeşme
Her gün 10 saat su kesintisi yaşanacak | İki kentte su krizi patladı: Bize ceza mı veriyorsunuz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 15:24

Yaz aylarında nüfusu katlanan iki kentte su krizi büyümeye devam ediyor. Tekirdağ'ın Kumbağ ve Dereağzı mahallelerinde su kesintileri vatandaşları isyan ettirirken Çeşme'de ise 7 saat olan su kesintisi 10 saate çıkarıldı. Yetkililerden kalıcı çözüm bekleyen vatandaşlar "Bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz?" ifadelerini kullandı.

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Tekirdağ'ın özellikle yazlıkçıların yoğun olarak bulunduğu Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde su sıkıntısı yaşanıyor. Kumbağ Mahallesi'nde bazı evlere su verilirken, birçok yazlıkçının evinde günlerdir damla akmıyor. Dereağzı Mahallesi'nde ise durum daha da kötü, çok sayıda evde hiç su olmadığı belirtiliyor.

"BİZE CEZA MI VERİYORSUNUZ?"

İstanbul'dan Kumbağ'a gelen Hasan İnkaya, susuzluk nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

Her gün 10 saat su kesintisi yaşanacak | İki kentte su krizi patladı: Bize ceza mı veriyorsunuz

"İstanbul'dan geliyoruz, burada yerimiz var. Bizim suçumuz nedir yani, bize ceza mı veriyorsunuz? Nerede yaşıyoruz ya? 6 gündür hiç suyumuz yok. 1, 2, 3, 4. katların hiçbirinde su yok. 15-20 gündür buradayım, 2-3 gün aktı ama bir daha gelmedi. O da yani bir saat, iki saat geldi, sonra yine gitti. 5-6 gündür hiç su yok. Çok mağduruz. 5 aile aynı durumda, belki 30-40 hane susuz."

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KALICI ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Vatandaşlar, yaz aylarında artan nüfusa rağmen yeterli su altyapısının sağlanamamasından yakınıyor. Sık sık yaşanan kesintilerin artık kronik hale geldiğini belirten yazlıkçılar, yetkililerden kalıcı çözüm talep ediyor. Sular tankerlerle taşınsa da birçok kişi, bu yöntemin geçici ve yetersiz olduğunu savunuyor.

ÇEŞME'DE SU KESİNTİSİ 10 SAATE ÇIKARILDI

İzmir'in turistik merkezlerinden Çeşme'de, kuraklık ve yaz sezonunda artan nüfus nedeniyle başlatılan günlük su kesintileri 7 saatten 10 saate çıkarıldı.

Her gün 10 saat su kesintisi yaşanacak | İki kentte su krizi patladı: Bize ceza mı veriyorsunuz

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçenin su ihtiyacının Kutlu Aktaş Barajı ve yer altı kuyularından karşılandığı hatırlatılarak, barajdaki su rezervinin yüzde 5'in altına düştüğü belirtildi.

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Her gün 10 saat su kesintisi yaşanacak | İki kentte su krizi patladı: Bize ceza mı veriyorsunuz

Açıklamada, "Kutlu Aktaş Barajı'nın su rezervinin yüzde 5'in altına düşmesi, turizm ve yaz sezonu içinde Çeşme ilçesinde artan nüfusa bağlı olarak su ihtiyacının pik değerlere ulaşması nedeniyle, mevcut kaynaklar ile su ihtiyacının karşılanabilmesinde kritik noktaya gelinmiş olup, tüm Çeşme genelinde su kesintisi uygulaması aşamasına geçilmesi zorunluluğu ortaya çıkmış, 26.07.2025 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

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Bu doğrultuda; 31.07.2025 saat 23.00 ile 01.08.2025 saat 09.00 arasında toplam 10 saat olarak kesinti süresi uzatılması gerekliliği doğmuştur. Sonraki günlerde de periyodik olarak aynı saatlerde tüm Çeşme genelinde zorunlu su kesintisi uygulaması yapılacaktır" denildi.

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#Su Kesintisi#Tekirdağ#Çeşme

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