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Her geçen gün artan tehlike: Müsilaj

#Müsilaj#Tbmm#Marmara
Her geçen gün artan tehlike: Müsilaj

İstanbul’un Kadıköy ve Tuzla sahillerindeki müsilajın artması görenleri ürküttü. Aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler, müsilajın artış hızını ortaya koydu.

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İstanbul’un Tuzla ve Kadıköy sahillerinde pazartesi günü tekrar ortaya çıkan müsilaj, Marmara’da hızla yayılmaya başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, dronla alınan görüntülere bir gün arayla yansıdı. Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.
Öte yandan denizlerdeki müsilaj sorununa çözüm yollarını araştıran Meclis komisyonunun raporu dün TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Müsilaj Araştırma Komisyonu Başkanı Mustafa Demir, Marmara’ya günde 7.5 milyon metreküp atık su verildiğini belirterek arıtma sorununu çözmek için yasa çıkarılacağını açıkladı.

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#Müsilaj#Tbmm#Marmara

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