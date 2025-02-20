Her eylemine bir bahane buldu

Haberin Devamı

Dr. Kaplan’ın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti. Kaplan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklandı. Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı. Dr. Kaplan psikiyatri tedavisi gördüğünü öne sürerek, “Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı Birimi’nde uzman doktor olarak mesleğimi icra etmekteyim. Biber gazını bir hastanın agresif davranışlarından ötürü kullandım. Elektro şok cihazı ise köpeklerin poliklinikten uzaklaşması için sadece ses çıkaran cihazdır. Söylediğim marşı da Cumhurbaşkanına hakaret kastı ile söylemedim, sadece kafiyeli olduğu için söyledim” dedi.