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Her eylemine bir bahane buldu

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#Üsküdar Devlet Hastanesi#Okan Kemal Kaplan#Tehdit
Her eylemine bir bahane buldu
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 07:00

İstanbul’da Üsküdar Devlet Hastanesi’nde görevli uzman Doktor Okan Kemal Kaplan, 14 Şubat günü hastalara biber gazı sıkmıştı. Kaplan ardından elektro şok cihazıyla korku salıp ardından da personele silah göstererek tehditte bulunmuştu.

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Dr. Kaplan’ın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda, 5 havalı tabanca, 3 elektro şok cihazı ve 2 biber gazı ele geçirilmişti. Kaplan ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından tutuklandı. Kaplan’ın ifadesi ortaya çıktı. Dr. Kaplan psikiyatri tedavisi gördüğünü öne sürerek, “Üsküdar Devlet Hastanesi Ruh Sağlığı Birimi’nde uzman doktor olarak mesleğimi icra etmekteyim. Biber gazını bir hastanın agresif davranışlarından ötürü kullandım. Elektro şok cihazı ise köpeklerin poliklinikten uzaklaşması için sadece ses çıkaran cihazdır. Söylediğim marşı da Cumhurbaşkanına hakaret kastı ile söylemedim, sadece kafiyeli olduğu için söyledim” dedi. 

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#Üsküdar Devlet Hastanesi#Okan Kemal Kaplan#Tehdit

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