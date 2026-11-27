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Antalya'nın Serik ilçesinde kızı Kübra Yapıcı’dan 30 Nisan günü saat 02.00’den sonra haber alamayan Yunus Yapıcı, Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Bunun üzerine başlatılan araştırmada; Kübra Yapıcı’nın saat 03.30 sıralarında Kepez’deki bir kafede 2 erkekle görüldüğü, saat 04.45’te bu kişilerle mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarından tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 erkeğin mekanda birbirine 'Ata’ ve ‘Umut’ diye hitap ettiğini belirledi.

OPERASYONLA YAKALANDILAR

Soruşturma sürerken, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Yunus Yapıcı, bu kişilerin Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar olduğu bilgisini paylaştı. Bunun üzerine Dalğar yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sezen de İstanbul’da operasyonla yakalandı. Tutuklanan şüpheliler, Burdur Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine konuldu.

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İDDİANAME HAZIRLANDI

Olayla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıklar Ata Berk Sezen ve İlyas Umut Dalğar hakkında; 'Birden fazla kişi ile silahlı yağma', 'Yağma suçunun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla tasarlayarak kadına karşı kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Sezen'in ayrıca 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan da ceza alması istendi.

CESEDİ VARİLDE YAKIP BALYOZLA PARÇALADILAR

İfadesinde sanal medya aracılığıyla tanıştıkları Kübra Yapıcı ile daha sonra sevgili olduklarını belirten Ata Berk Sezen, "Eski sevgilimle mesajlaştığımı görünce aramızda soğukluk oluştu. Bir süre görüşmedik. Umut, kızın çok parası olduğunu söyledi. Umut, 'Şimdi tam zamanı, kıza çökmeye gidiyoruz' dedi. Olay günü kafeden çıktıktan sonra araçla Seydiköy'e geldik. Burada Umut silah ile deneme atışı yaptı. Ben namluyu tuttum. Umut, Kübra'nın başına ateş etti. Ben bulduğumuz bir halıya Kübra'yı sardım. Umut da kürek buldu ve cesedi gömdük. Bucak'tan aldığımız amonyak ile silahı temizledik, Çine köyüne gömdükten sonra Antalya'ya döndük. Daha sonra Eskişehir üzerinden İstanbul'a gittik. Geri dönerken yolda bir akaryakıt istasyonundan benzin aldık, yoldan bir varil bulduk. Cesedi gömdüğümüz yerden çıkartıp varilde yaktık. Cesedi balyozla parçaladıktan sonra baraja attık" dedi.

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UYURKEN KAFASINA TABANCA İLE ATEŞ EDİLMİŞ

İlyas Umut Dalğar ise ifadesinde, Kübra Yapıcı ile 5 yıl önce tanıştığını, zaman zaman görüştüklerini söyledi. Dalğar "Ata Berk ile olaydan yaklaşık 1,5 ay önce çalışmak üzere Antalya'ya geldik. Ata Berk, Kübra ile aynı evde yaşadığı ve sevgili olduğu için Kübra'nın bütün banka bilgilerini aldı. 30 Nisan günü 04.00-05.00 sıralarında kafeden üçümüz çıktık. Kübra arabada uyudu. Arabayı ben kullanıyordum. Bucak Seydiköy'e geldik. Ata Berk araçtan indi ve uyumakta olan Kübra'nın kafasına tabanca ile bir el ateş etti. Araçtan Kübra'nın cesedini çıkarıp yolun kenarındaki çöplükte bulduğumuz bir halıya cesedi sardık. Bölgedeki bir evin önünde bulunan kürekleri alıp cesedi gömdük. Araçla İstanbul'a doğru giderken yol üstünde bir köyde silahı gömdük. İstanbul'dan dönüşte gömdüğümüz yere gelip cesedi çıkardık. Cesedi varilin içine attık. Ata Berk benzini varilin içine döküp yaktı, bu sırada kendi kolu da yandı. Ceset yaklaşık 1,5- 2 saat yandı. Daha sonra üzerine su döküp söndürüp varilden çıkardık. Balyozla vura vura parçaladık. Kalan parçalarını çuvala koyup aracın bagajına koyup Korkuteli'ndeki gölete attık. Antalya'dan kıyafet alıp İstanbul'a gittik. Ata Berk'i bıraktıktan sonra Antalya'ya döndüm. 5 Mayıs günü pişman olduğum için Antalya'da Uncalı'daki polis merkezine gidip olayı anlattım" ifadelerini kullandı.

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Sanıkların yargılanmasına 15 Ocak'ta Burdur 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.