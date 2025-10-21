Her biriyle gurur duyuyoruz

Haberin Devamı

Özel, dün Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi açılışında şunları söyledi:

“Neden sonuç ilişkileri kurulamayan, kanıtlardan mahrum ve iddiaların havada kaldığı 500 sayfaya yakın bir perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız. Koca bir suçlanan kişi, yapmadığı kalmamış ama itirafçı olmuş. Örgüt kurmuş dışarıda. Güya o örgütte birlikte suç işlediğini iddia ve iftira ettiği kişilerin hepsi içeride.

BİR SAAT ÖNCE GÖREBİLDİK

Kendisi hakkında dünya kadar şey yazıyor, serbestçe geziyor. Ama Adıyaman Belediye Başkanı bir satır, Adana Belediye Başkanı bir satır, Seyhan Belediye Başkanı bir satır, Ceyhan Belediye Başkanı bir satır. Bir de ne işleri var bunların İstanbul’da? Bu işlerin yeri, kendi memleketleridir. Onu orada tutabilmek için suçlamanın türünü değiştirmeler falan büyük bir tutarsızlık. Karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi işte bir saat önce görebildik.

TUTUKSUZ YARGILAMA ESASTIR

Deliller tartışılacak, savunmalar olacak. İftiralar çökecek, iftiracılar bakalım bu sözlerini nasıl arkasında duracaklar? Sadece ‘Özgürlük karşılığında şunu imzala, çık’ dediklerini nasıl bir arada tutacaklar hepsini görüyoruz. Ama her şey bir yana bu işin bahanesi kalmamıştır. Bütün deliller toplanmıştır, iddianame yazılmıştır. Tutuksuz yargılama esastır. Kimsenin kaçacağı bir yer yoktur. Hodri meydan. Eğer yüce heyet suçlu bulsa bile kesinleşmeyecek; İstinaf’a gidecek, Yargıtay’a gidecek. Bir yıldır yapılan zulüm durmalı. Yargılama yapılmalı, beraat eden etmeli. Burada artık daha fazla Mussolini’nin ön infaz yöntemiyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir. Ekrem Başkanımızın da Mansur Başkanımızın da bütün arkadaşlarımızın da sonuna kadar arkasındayız, her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz.”

DERVİŞOĞLU’NA ALKIŞ

Törene, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Özel, konuşmasında, “En büyük alkışı bizi yalnız bırakmadığı için Müsavat Başkan’a istiyorum” dedi.

ÖZEL’DEN ERHÜRMAN’A KUTLAMA TELEFONU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen CTP lideri Tufan Erhürman’ı telefonla arayarak kutladı. CHP’den verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türkünün iradesinin sandıkta tecelli etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özel, Erhürman’a başarı dileklerini iletti.