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Her biri farklı yönden geliyordu... 3 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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#Trafik Kazası#Manisa#Motosiklet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 17:45

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 3 motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, saat 13.30 sıralarında Yılmazlar Mahallesi Yedi Eylül Yolu’nda meydana geldi. Enes Demir (19) yönetimindeki 45 ARV 724 plakalı motosiklet ile tali yoldan kontrolsüz çıktığı ileri sürülen Ömer Göktaş (68) idaresindeki 45 ZB 8705 plakalı motosiklet çarpıştı.

Her biri farklı yönden geliyordu... 3 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletliler yine Yedi Eylül Yolu'nda seyir halinde olan bir diğer motosiklete de çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Her biri farklı yönden geliyordu... 3 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücüler Enes Demir ile Ömer Göktaş ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Her biri farklı yönden geliyordu... 3 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada kaza, yakındaki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yedi Eylül Yolu'nda seyir halinde olan motosiklet ile yan yoldan çıkan motosikletin çarpışması ve diğer motosikletliye çarpma anları yer aldı. 

Her biri farklı yönden geliyordu... 3 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Her biri farklı yönden geliyordu... 3 motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

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#Trafik Kazası#Manisa#Motosiklet

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