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Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları

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#15 Temmuz#Türkiye Büyük Millet Meclisi#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 06:54

Türkiye'nin en uzun gecesi yaşandı 15 Temmuz 2016'da... Yurdun dört bir yanındaki kalkışma girişimleri, Türk milletinin dayanışma ve direniş göstermesiyle birkaç saat içinde bastırıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Atatürk Havalimanı'na birçok nokta, bu direnişin köşe taşları olarak hafızalara kazındı.

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Türkiye'nin en uzun gecesi 15 Temmuz 2016'da yurdun dört bir yanında çatışma ve direniş vardı.

Ankara ve Diyarbakır'daki üslerden kalkan F-16'lar kalkışmanın hava ayağını oluşturdu.

Darbe girişimine katılmayı reddeden komutanlar, çeşitli noktalarda rehin alındı.

Başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Özel Harekat Daire Başkanlığı olmak üzere pek çok yer, kalkışmacı askerlerin saldırılarının ve ele geçirme girişimlerinin hedefi oldu.

Ele geçirme girişimlerinden Hürriyet ve CNN TÜRK'ün aralarında olduğu medya kuruluşları da nasibini aldı.

En uzun gecenin 9'uncu yıldönümünde, darbe girişiminin kritik noktalarını hatırlayalım...

Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları

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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ

Şimdiki adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, olan köprünün askerler tarafından kapatıldığı haberi her şeyin başlangıcı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan vatandaşların sahip çıktığı yerlerin başında gelen Boğaziçi Köprüsü, tanklara karşı direnişin adreslerinden biriydi.

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AKINCI 4. ANA JET ÜSSÜ ve DİYARBAKIR 8. ANA JET ÜSSÜ

Buralardan kalkan F-16'lar kalkışmanın hava ayağını oluşturdu. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da rehin tutulduğu Akıncı Üssü, Eskişehir'den kalkan uçaklarla vuruldu. Eylül 2016'da Türk Hava Kuvvetleri tarafından yapılan düzenleme kapsamında Akıncı Üssü, "yedek meydan" statüsüne düşürüldü ve adı Mürted Hava Meydanı olarak değiştirildi.

Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları
Kalkışma girişimcileri Tijen Karaş'a canlı yayında korsan bildiri okuttu.

TRT BİNASI

Bir grup asker, TRT'nin İstanbul'da bulunan Ulus yerleşkesine girdi ve spiker Tijen Karaş'a canlı yayında bir korsan bildiri okuttu. "Yurtta Sulh Konseyi" imzalı bildiride "TSK'nın ülke yönetimine bütünüyle el koyduğu" ifadeleri yer alıyordu.

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ÖZEL HAREKAT DAİRE BAŞKANLIĞI ve POLİS HAVACILIK DAİRE BAŞKANLIĞI

Darbecilerin en ağır saldırısının hedefi buralardı. Saldırılarda 42 kişi şehit oldu.

Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir meydanlarında toplanma çağrısına riayet eden çok sayıda vatandaşın bir araya geldiği noktalardan biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ydi. Kalkışma girişimcilerinin Külliye'nin önünde toplananları hedef alan bombalı saldırılarında 5 kişi yaşamını yitirdi.

Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Kalkışma girişimcilerinin merkezlerinden biri olan Jandarma Genel Komutanlığı, 16 Temmuz'da sabah saatlerinde vuruldu ve Emniyet Özel Harekat polisleri tarafından ele geçirildi.

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Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları
Jandarma Genel Komutanlığı Nöbetçi Kulesi'ndeki kurşun izleri fotoğraflarda net bir biçimde görülebiliyordu

YAVUZ FIRKATEYNİ (TGC YAVUZ)

Kalkışma girişiminin kilit noktalarından olan Yavuz Fırkateyni, İstanbul'da çeşitli noktaları vurması için Gölcük'ten İstanbul'a getirildi. Gemideki askerlere engel olmak üzere Yavuz'a çıkan Donanma Komutanı Veysel Kösele, bir kamarada saatlerce esir tutuldu.

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MALATYA ERHAÇ 7. ANA JET ÜSSÜ

Kalkışmanın ikinci dalgasında yer alacak uçakların buradan havalanması planlanmıştı. Ancak Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin araçlarını piste sokmasıyla bu girişim önlendi.

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Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları
Kuleli Askeri Lisesi de darbe girişiminin kritik noktalarındandı

KULELİ ASKERİ LİSESİ

"Kutlama" bahanesiyle okula çağrılan ve ellerine silah verilen öğrenciler Çengelköy Karakolu'nu bastı. Kalkışma girişiminin bastırılmasının ardından öğrenciler tutuklandı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

F-16'larla bombalanan meclis binasında hasar meydana gelirken polis memurları ve meclis çalışanları yaralandı. Milletvekilleri saldırı sırasında meclisi boşaltmadı.

Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları
TBMM tarihinde ilk kez Türk jetleri tarafından vuruldu

ATATÜRK HAVALİMANI

Darbeye karşı direnişin en güçlü olduğu ve en başarılı sonuç verdiği yerlerden biri Atatürk Havalimanı'ydı. Kalkışmacı askerlerin ilk hedeflerinden olan Atatürk Havalimanı, vatandaşların sert tepkisiyle kısa sürede geri alındı. Tankın önüne yatarak askerlerin ilerleyişine engel olmak isteyen bir vatandaşın o anları, tüm dünyada manşetlere taşındı. (Fotoğraf en üstte)

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HÜRRİYET - CNN TÜRK BİNASI

Darbecilerin TRT'den sonraki hedefi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın canlı yayında bağlandığı CNN TÜRK oldu. Kalkışmacı askerlerin Hürriyet'in de bulunduğu binaya girişi, kanalın yayın akışına sekte vursa da tamamen durduramadı. Polisin müdahalesi ve binaya gelen vatandaşların desteğiyle darbeciler püskürtüldü.

Her biri, bir kahramanlık destanına sahne oldu: 15 Temmuz gecesinin kritik noktaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın canlı yayınına katılmasının ardından kalkışmacı askerler helikopterlerle Hürriyet-CNN TÜRK binasına geldi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI

Elbette kilit noktalardan biri Genelkurmay Başkanlığı'ydı. Kapıyı tanklarla tutan darbeciler ile polis arasında sert çatışmalar yaşandı.

MİT MÜSTEŞARLIĞI

Helikopter havadan saldırı düzenlenen binada görev yapan MİT mensupları dışarı çıkarak açılan ateşe karşılık verdi.

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ŞIRNAK ÇAKIRSÖĞÜT JANDARMA KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI

Tugay Komutanı Ali Osman Gürcan ile 300'den fazla kalkışmacı asker, çatışma sonrası yakalandı.

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#15 Temmuz#Türkiye Büyük Millet Meclisi#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

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