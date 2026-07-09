Her bir özelliği hayran bırakıyor! Türkiye'nin askeri gücünün merkezi artık burası: CNN TÜRK, Ay Yıldız Karargahı'na girdi

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Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarını aynı yerleşkede buluşturacak olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta ve koordinasyon yapısını tek merkezde toplaması hedefiyle hayata geçiriyor. Ay ve yıldız formundan ilham alan mimarisiyle öne çıkan karargâh, Türkiye'nin en önemli savunma yatırımları arasında yer alacak.

Ay Yıldız Karargahı kapılarını ilk kez NATO Savunma Bakanları için düzenlenen resepsiyonla açmıştı. Her özelliği ile Türkiye'nin askeri gücünü de yansıtan karargahın ayrıntıları CNN TÜRK'te ekranlara geldi. CNN TÜRK Muhabiri Paşa Alyurt, ilk kez girilen karargahın resepsiyon alanını gezdi. Alyurt'un aktardıkları ise şunlar oldu:

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32 ÜLKENİN SAVUNMA BAKANINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Az önce o Ay Yıldız'ın ay bölümünde yani hilal bölümündeydik. Orada o binaları sizlere göstermiştik. Şimdi ise yıldız bölümü ki burası aslında 7 Temmuz'da Savunma Bakanlığı, NATO bakanlarına ev sahipliği yapan yani NATO'nun 32 ülkesinden yer alan Savunma Bakanlarına ev sahipliği yapan bir resepsiyonun verilmiş olduğu duraktı ve şu anda da o ülkelerin bayraklarını görüyorsunuz.

Bu binanın hemen yanı başında bulunan nokta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı olarak kullanılacak, onu ifade edelim ve faaliyet olarak. Ve şimdi içeri doğru geçişimizi sağlayalım. İşte 7 Temmuz'da o 17.30'da verilen resepsiyonda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından verilen resepsiyonda işte burada verildi ve şu anda hem Deniz Kuvvetleri hem de Kara Kuvvetleri Komutanlığı askerlerinin, nöbetçi askerlerin de burada bulunmuş olduğunu o yıldız bölümünün hemen giriş bölümünde bulunmuş olduğunu görüyoruz.

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AY YILDIZ'IN YILDIZ BÖLÜMÜNDEYİZ

Yıldız bölümüne girdik ve yıldız bölümünde de 5 adet burada konferans salonu var. 3.000 kişi, 3.200 kişi kapasiteye sahip ve burada basın bilgilendirme toplantısı da bugün burada gerçekleştirildi. Görüyorsunuz etrafta bayrak, burada birçok noktada geniş LED ekranları görüyoruz. O ekranlar üzerinde yine modern tasarımıyla dikkat çeken Ay Yıldız Karargahı'nın yıldız bölümündeyiz.

Bilgilendirme toplantısı da tam burada gerçekleştirildi. Bir yandan onu da gösterelim. Burada tabii bir amfi oluşturulmuş durumda ve bilgilendirme toplantısındaki durakta Milli Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk buradan seslendi ve bir amfi oluşturulmuş durumda burada da, onu da ifade etmiş olalım. O amfiye doğru da bir yandan geçişimizi sağlayalım. İşte burada oluşturulan amfi ve burada bir farklı farklı katlarda görüyorsunuz şu anda, oluşturulan amfiyi görüyoruz. Diğer noktaya tabii geçelim. Şunu ifade edelim, hemen bir yandan girişte de hemen elimize de almıştık.

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KAREKODLU MENÜ SUNULDU

Şimdi resepsiyon burada verildi demiştik. Hemen o süreçte de hemen gösterelim, işte resepsiyonda burada o konuklara görmüş olduğunuz gibi kurulan ekran, bu ekranda Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin bulunmuş olduğu süreç ve İngilizce ve Türkçe olarak orada yer alan yine buradaki bilgiler. Onu da bir yandan görüyoruz. Şunu gösterelim hemen diğer tarafa doğru bir yandan geçişimizi sağlayarak. Buradaki menü tabii en çok merak edilen konu. Şimdi menüyü de bir yandan hemen gösterelim. İşte burada görmüş olduğunuz gibi karekodlar oluşturuldu, bir aplikasyon oluşturuldu ve bu aplikasyon üzerinden daha sonrasındaysa hemen gösterelim ekranımızdan, bir tarayıcı açıldı ve o tarayıcı üzerinden de Türkiye'nin işte Ay Yıldız sofrası, tabii burada İngilizce versiyonu kullanıldı ancak burada şimdi açtığımız zaman tabii farklı farklı noktalarda görüyorsunuz.

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Burada Türkçe versiyonları yine "scan for menu" yani menüyü tarayın İngilizce versiyonları vardı. Bu İngilizce versiyon olarak kullanıldı, biz Türkçe menüsünü açtık daha anlaşılır olması bakımından ve görmüş olduğunuz gibi başlangıçlar: Ankara simidi, Afyon sucuğu, Ayaş domatesi ve deniz kekiği ikram edildi. Yine burada Savunma Bakanlarına ballı pastırma sarması, ki Kayseri, Mersin ve Kars, Denizli ikliminden oluşan buradaki o süreçle birlikte o lezzet yine tattırıldı.

MENÜDE MAVİ VATAN İZLERİ

Mavi Vatan'ın İzleri yine dikkat çekiyor ki o menüde. Savunma Bakanlarına verilen menü: Gelibolu lakerdası, Kapıdağ mor soğanı ve Seferihisar otundan oluşan Mavi Vatan'ın İzleri paylaşıldı. Sıcaklarda kumpir lokması, yine bunun dışında İpek Yolu'nun Mirası ki burada özellikle Kayseri mantısı, Ankara süzme yoğurdu, Karacabey salçası, Antep sumağı ve Tarsus nanesi paylaşıldı. Odun ateşinde döner de yine paylaşılan lezzetler arasındaydı ki burada tatlılar arasında da Antakya'daki Antakya künefesi, bunun dışında yine hafif tatlıların da tercih edilmiş olduğunu ifade etmiş olalım. Tabii yıldız bölümü oldukça önemli bir durak, ilk defa burada basın mensuplarına bugün açıldı.

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NİZAMİYE GİRİŞİNE KADAR MÜSAADE EDİLMİŞTİ

Hatırlanacak olsa geçtiğimiz hafta da aslında Ay Yıldız Karargahı'nda bir basın bilgilendirme toplantısı olmuştu ama nizamiyesi tarafında olmuştu, burasının girişine kesinlikle müsaade edilmemişti. Ancak bugünkü süreçle birlikte yıldız bölümü basın mensuplarına açıldı. Ay Yıldız Karargahı'nın hem yıldız hem de o ay bölümü, hilal bölümünün açılmış olduğunu ve burada kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurlarıyla birlikte yine Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı binalarının görülmüş olduğunu ifade etmiştik.

2028'DE TAMAMEN FAALİYETE GEÇECEK

Az önceki yayınımızda da belirtmiştik oldukça geniş bir nokta zira 12 milyon metrekare alandan bahsediyoruz ki 1680 futbol sahası büyüklüğünde olan bir alan, Pentagon'un Pentagon'un 3 katı, NATO Karargahı'nın da 4 katı büyüklükte olan bir bölgeden bahsediyoruz. İşte o süreçte özellikle NATO zirvesinin önemli duraklarından biri de burası oldu ve burada o resepsiyon gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuklarını burada ağırladı ve Ay Yıldız sofrasının burada kurulmuş olduğunu ve bu çerçevede buradaki lezzetlerin, Türk lezzetlerinin buradaki bölgede tattırılmış olduğunu ifade edelim. Tabii oldukça önemli bir durak, önümüzdeki günlerde 2028'de tamamen faaliyete geçmesiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yine özellikle Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra savunma merkezinin dönüm noktası, odak noktası olacak bir bölgeden bahsediyoruz ve biz de burada hem o savunma bakanlığının, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in buradaki o NATO zirvesi kapsamında savunma bakanlarına vermiş olduğu resepsiyonun içerisindeki bölgeyi hem Ay Yıldız Karargahı'ndaki tüm bölgeleri sizlere paylaşma imkanı bulduk. Özellikle burada Savunma Bakanlığına verilen resepsiyondaki o lezzetleri, menüyü de sizlerle paylaşmaya çalıştık diyelim.

ÖZETLE TSK'NIN AY YILDIZ KARARGAHI'NIN ÖZELLİKLERİ ŞU ŞEKİLDE:

12 milyon metrekare toplam alan (1680 futbol sahası büyüklüğünde),

1 milyon metrekare tamamlanmış, toplam 2 milyon metrekare inşaat alanı,

Pentagon’un 3 katı, NATO Karargâhı’nın 4 katı büyüklüğünde,

6,5 km çevre duvarı,

3200 kişilik 5 adet konferans salonu,

1 yılda inşası tamamlanan 10,000 metrekare alan üzerine kurulu Yıldız binası, 6400 kapasiteli 6 kapalı otopark,

19 milyon metreküp kazı hacmi,

Proje sonunda 2 milyon metreküp beton kullanımı (neredeyse Keops Piramidinin hacmi kadar),

125.000 ton çelik kullanımı (Eyfel Kulesinde kullanılan çeliğin 22 katı kadar)

25 kilometre kışla içi yol uzunluğu,

1 milyon adet bitki ve ağaç,

2 milyon metrekare yeşil alan (Londra Hyde Park’ın 1,5 katı büyüklüğünde diğer bir deyişle 280 futbol sahası),

44.800 kilometre kablo,

168.000 adet aydınlatma ile 3000 futbol sahası kadar aydınlatma kapasitesi

25.000 fiber optik kablo kapasitesi