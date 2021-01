‘Her bir kapıyı çalıp derdini dinlemeliyiz’

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün partisinin İstanbul İl Başkanlığı’ndan, Denizli, Mersin ve Uşak’taki AK Parti il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan konuşmasında, “Hep söylediğim gibi, AK Parti’nin kurucusu da, sahibi de, lokomotifi de bizatihi milletimizin tam kendisidir. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz” dedi.

KALPLERİMİZ DAİMA BİRDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. ‘Kalpten kalbe bir yol vardır görünmez/Gönülden gönüle gider yol gizli gizli’ diyen aşığın dediği gibi bizim kalplerimiz daima birdir, beraberdir. İnşallah 7. Olağan Büyük Kongremizi, salgının kontrol altına alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz.

UZAKLAŞIRSAK DESTEĞİMİZİ KAYBEDERİZ

Basın ve sosyal medya mecraları, gönül kazanma faaliyetlerini yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyurulma yeridir. Yapmamız gereken, her bir insanımızın kapısını çalmak, derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa, bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Hem bugüne kadar binbir emekle oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak, hem Türkiye’yi çok daha ileriye taşımak için cumhur ittifakını ve AK Parti’yi güçlü tutmalıyız. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum.

HER ALANDA ÜLKEMİZE ÇAĞ ATLATTIK

AK Parti’nin hizmet ve eser siyaseti, bu ülkenin her karış toprağında, her insanımızın hayatında karşılığı olan bir hakikattir. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Üstelik tüm bu başarıları, vesayetin, terör örgütlerinin, darbecilerin, ülkemize husumet besleyen nice çevrelerin tuzaklarına, saldırılarına, engelleme gayretlerine rağmen elde ettik. Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet bulduk. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu. Üzüntüyle ifade etmek isterim ki, karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiç biri, bizimle hizmet ve eser siyaseti yarışına girmemiştir. Hatta işi, küresel, ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar vardırmışlardır. Biz ne diyorsak tersini söylemeyi, biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı, biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir.”



‘CHP’DE TEK ADAMCAĞIZ SİYASETİ İŞLİYOR’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının CHP’yi eleştirdiği bölümünde şunları söyledi: “Geçmişteki hiçbir aktör, bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Terazinin bir kefesinde HDP, diğer kefesinde İYİ Parti var. CHP’ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak, kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat, kendisine karşı çıkan herkesi susturarak, gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğün de dik âlâsını sergilemektedir. Bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki, şu anda CHP’de olan nedir? Şu anda CHP’de tek adamcağız siyaseti işliyor. Ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyorum.”





‘DİKEY MİMARİ BİZİM İÇİN İNTİHARDIR’



CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Elazığ depreminin yıldönümünde Türkiye’nin önündeki afet tehdidine karşı hazırlıkları hızlandıracaklarını söyleyerek, “Artık yeni projelerimizin tamamını yatay mimari stratejisiyle hazırlıyoruz. Dikey mimari hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için intihardır” mesajı verdi. Elazığ depreminin yıldönümünde deprem konutlarının anahtar teslim törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “Depremden sonraki 6 ayda 2 bin 517 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 8 bin ailemizi yeni evlerine kavuşturmuş oluyoruz. Kalan 12 bin konutu da yaza kadar teslim edeceğiz.

100 BİN İNSANA YENİ ŞEHİR

5 milyar lirayı aşan bir yatırımla Elazığ’da yaklaşık 100 bin insanımız için modern, güvenli yepyeni bir şehir inşa etmiş oluyoruz. Sadece son 8-9 yılda 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamlayarak 6 milyon insanımızın can güvenliğini teminat altına aldık. Ülke genelinde 272 bin toplu konutun inşası halen sürüyor. Hedefimiz acil dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon konutu önümüzdeki 5 yılda tamamlamaktır. Dikey mimari hele hele böyle deprem bölgesinde bizim için intihardır. Devlet yük değildir, devlet yük alır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde yatan hastalarla birlikte, 2017’de İzmir Adliyesi’ne düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (DHA)