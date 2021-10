‘Her bedeli göze aldık’

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Ankara’da Başkent Millet Bahçesi’ni açtı. Erdoğan açılışta, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve protokol üyeleriyle Ankara Seymenler Kulübü’nün gösterisini izledi. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra millet bahçesine birer fidan dikti. Erdoğan konuşmasında özetle şu mesajları verdi: “İsmini 98 yıl önce bu şehre verilen unvan olarak belirlediğimiz Başkent Millet Bahçemizin hayırlı olmasını diliyorum. Milli Mücadele’nin karargâhı, İstiklal Harbi ve 15 Temmuz’un gazi şehrine ancak böyle bir eser yakışırdı. Kentsel dönüşüm kapsamında da yatırım değeri 200 milyar lira olan 300 bin dönüşüm konutunun inşası devam ediyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NA MİLLET BAHÇESİ

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına yakışır bir millet bahçesi kuruyoruz. Bu yılın sonunda ihalesini yapacağımız millet bahçemizin hem ülkemizin hem İstanbul’un şanına yakışır bir eser olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız anlaşmayla Dünya Bankası vasıtasıyla Türkiye’ye kazandırdığımız 3 milyar 157 milyon liralık kaynağı yeşil iklim dostu projeler için kullanacağız.

Önümüze kurulan tuzakları birer birer bozarak nasıl bugünlere geldiysek, içeride ve dışarıda sergilenen sinsi oyunları inşallah milletimizle birlikte boşa çıkartacağız. Türkiye’yi başka türlü durduramayacaklar, her zaman olduğu gibi söylüyorum başaramayacaksınız. Terör örgütlerini devreye soktular olmadı, milletimizi birbirine düşürmek istediler olmadı, darbe denediler olmadı, ekonomimizi yerle yeksan etmek istediler yine olmadı. Şimdi 2023 öncesi son kozlarını sahaya sürdüler. Ülkemize karşı yükselen çirkin seslerin içerideki bazı kesimler eliyle çıkartılan kuru gürültünün sebebi işte budur. Milletimizin önünü kapatmaya çalışıyorlar. Yine başaramayacaklar.

ÜLKEMİZE MALİYETİ VAR

Her siyasi engeli aşmanın, her saldırıyı savuşturmanın ülkemize ve milletimize bir maliyeti var. Biz milletimizle birlikte bu kutlu yola her türlü bedeli ödemeyi göze alarak çıktık. Hiçbir bedelin onurumuzdan, haysiyetimizden güçlü ve Türkiye mirasından daha önemli olmadığı inancıyla bu mücadeleyi azimle sürdüreceğiz. 2023 imtihanını da başarıyla geride bıraktığımızda artık Türkiye’yi durdurabilecek hiçbir fani, güç, engel tanımıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocuklarla birlikte açılış kurdelesini kestiği Millet Bahçesi, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurlarıyla 601 bin 700 metrekare yeşil alandan oluşuyor. Nostaljik tramvay da bulunan Millet Bahçesi’nde Erdoğan ve Bahçeli ikram edilen simitleri yedi.

KADIN YOKSA İNSAN DA YOKTUR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları’nın düzenlediği “Cumhuriyeti Kuran ve Yaşatan Kadınlar” programına da katıldı ve özetle şunları söyledi: “Kadınlarımızın azmi ve gayreti Anadolu topraklarının en büyük gücüdür. Rahmetli Neşet Ertaş’ın gönül diliyle ‘kadın insandır, erkek insanoğlu’ diyerek ifade ettiği gibi kadın yoksa insan da yoktur. Siyasi ve sosyal hayatımın her döneminde kadınlarımızın yanında yer aldım, onlara destek vermek için çalıştım, mücadele ettim. Hamdolsun Türkiye bu konuda geçmişe göre çok büyük mesafe kaydetmiştir. Hâlâ çözüm bekleyen sorunlar, sıkıntılar, aşmamız gereken engeller mevcut olmakla beraber elimizdeki kazanımların değerini çok iyi bilmeliyiz.” (Gizem KARAKIŞ/ANKARA)