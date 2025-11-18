Her 7 gençten 1’i ruhsal sorun yaşıyor

Haberin Devamı

DÜNYA Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) analizine göre Avrupa’da çocuk ve gençler arasında ruh sağlığı sorunları son 15 yılda 3’te 1 oranında arttı. Rapora göre, 20 yaşın altındaki her 7 Avrupalı gençten 1’inin ruhsal sorunu var. Avrupa ve Orta Asya’daki 53 ülkeden oluşan DSÖ’nün Avrupa Bölgesi genelinde çocuk ve genç ruh sağlığına ilişkin verileri kapsamlı biçimde derleyen ilk çalışma olma özelliği taşıyan rapora göre 15-19 yaş grubundaki her 4 kızdan 1’i, bir ruh sağlığı sorunu bildiriyor.

SAVAŞ VE EKONOMİK KAYGILAR

COVID-19 pandemisi, sosyal izolasyon, jeopolitik çatışmalar ve ekonomik istikrarsızlık, gençlerdeki ruhsal çöküşün başlıca tetikleyicileri olarak gösterildiği raporda, Danimarka’ya bağlı Faroe Adaları’ndaki gençler, İzlanda ve Danimarka ile birlikte ruh sağlığı bakımından en üst sıralarda yer alırken, Ukrayna ve Polonya’daki gençler ise en düşükler arasında yer aldı. DSÖ’de hasta güvenliği ve sağlık hizmeti kalitesi üzerine çalışan Dr. Joao Breda, “Bu rapor bir uyarı niteliğinde. Her çocuk ve genç, ruh sağlığı desteği ve yüksek kaliteli bakımdan yararlanma hakkına sahiptir” ifadelerini kullandı.