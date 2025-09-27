Her 4 kişiden biri dişlerini sıkıyor

Haberin Devamı

Son yıllarda neredeyse kimle konuşsam aynı şikâyeti duyuyorum; “Dişlerimi sıkıyorum”. Halk arasında diş sıkma olarak bilinen bruksizm, tamamen stres nedeniyle ortaya çıkan ve yaklaşık olarak her 4 yetişkinden birinde görülen bir durum. Uzmanlar diş sıkmanın ağrılara neden olduğuna dikkat çekti ve şu uyarılarda bulundu:

BOYUN VE SIRT AĞRISI YAPAR

Dr. İzim Türker Kader (Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi):

“Öncelikle diş sıkma ve diş gıcırdatma birlikte ve ayrı ayrı görülebilen problemler. Buna biz bruksizm diyoruz. Kişi bize ‘Benim çenemde ağrı var, baş ağrısı ile uyanıyorum’ diyerek başvuruyor. Çene kasları ve şakaklardaki kaslar diş sıkmadan dolayı genişliyor. Çenede, eklemlerde problem oluyor. Bazen boyun ve sırt ağrısı meydana geliyor. Vücudumuz başımızdan ayak parmaklarımıza kadar birbirine bağlı. Dolayısıyla ağrı her yere iletilebiliyor. Bu durum sinir sistemi ile ilgili olduğu için tam bir tedavisi yok ama korunma yöntemi var ve yönetimi de kişiye özel. Bruksizm gece ve gündüz olarak da ikiye ayrılıyor. Gündüz uyanıkken yapılan bruksizm farkındalık kazanarak yönetilebilir. Mesela hastalara saat başı alarm kurup kendilerini gevşetmelerini öneriyoruz. Ancak uykuda olan bruksizmin yönetimi daha farklı. Yönetimi için ilk olarak gece plağı öneriyoruz. Bu plaklar kişiye özel hazırlanıyor. Ancak sıkma çok kuvvetliyse o zaman botoks uyguluyoruz. Kadınlarda erkeklere kıyasla daha sık rastlandığını raporlayan çalışmalar var; örneğin İspanya’da yapılan bir çalışmada kadınların yüzde 25’i, erkeklerin ise yüzde 15’i diş sıktığını belirtmiş. Özellikle stres, kaygı ve depresyon gibi duygusal faktörler bruksizmin en önemli tetikleyicileri arasında. Uykusuzluk, yoğun iş temposu, kafein, alkol ve sigara kullanımı da bu tabloyu artırabiliyor.”

FARKINDA DEĞİLLER

Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı):

“Pelvik taban ağrısı daha çok kasık bölgesinde hissettiğimiz, bazen adet sancısı ile de kendini gösteren bir ağrı biçimi. Çene eklemi ile pelvik taban eşzamanlı çalışırlar. Zaman zaman sırt ağrısı, boyun ağrısı ile de kendini gösterir. Diş sıkma ile bağlantılı olarak kişi pelvik tabanı da kastığı için özellikle adet sancısı artar, bazen tuvalete çıkarken ağrı ile kendini gösterir. Bazen de bel fıtığı ile karışan kuyruk sokumu ağrısı olur. Çene ekleminde çok sayıda östrojen reseptörü var. Bunun haricinde sıkma hareketi omurilik üzerinden pelvik tabana ulaşıyor. Dişini sıkan biri otomatik olarak pelvik tabanı da kasıyor ve ağrı başlıyor. O yüzden tedavide de mutlaka çene eklemi ile değerlendirilmeli. İnsanlar çoğu zaman diş sıktıklarının farkında değil.”