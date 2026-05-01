Her 3 yetişkinden 1’i obez

“Dünyada yaklaşık sekiz kişiden biri, yani yaklaşık bir milyar insan obezite hastası. Türkiye, ne yazık ki dünyanın en yüksek obezite sıklığına sahip olan ülkelerinden biri. Türkiye’de her üç yetişkinden birinde obezite görülüyor. Obezite hastasının sürdürülebilir tedavisi için sağlıklı bir çevre ve sağlıklı bir yaşam tarzının mutlaka sağlanması gerekir. Obezite tedavisi için kulanılan yaşam biçimi değişikliği yöntemleri sadece hastayı değil, mutlaka onun birlikte yaşadığı kişileri de (eş, sosyal çevre, aile ortamı vb.) içermelidir.

20 MİLYON KİŞİ VAR

Kamu kurumlarında obezite cerrahi olmayı bekleyen hastalar için bir bekleme sırası oluşturulmalı ve kötü durumda olanlara öncelik verilmelidir. Türkiye’de ise 20 milyon obeziteli birey yaşıyor. Günümüzde yapılan birçok çalışma, 18 yaş altı bireylerde obezite cerrahisinin güvenli olduğunu, eşlik eden hastalıkların iyileşmesine katkı sunduğunu ve kalıcı kilo kaybı sağladığını gösteriyor.

Ameliyattan hemen sonra günde 20 ila 30 dakika yürüyüşe başlanır. İki hafta sonra, yavaş yavaş düşük-orta yoğunluklu aerobik egzersizler reçetelendirilir (yürüme, sabit bisiklet ya da yüzme). Altı hafta sonra programa direnç egzersizleri eklenir.

Ameliyat öncesi kilosunun yüzde 30’undan fazlasını geri alan hasta başarısız kabul edilir. Başarısız kabul edilen hastalar revizyon cerrahisi adayıdır. Ancak, cerrahiden önce başarısızlık sebebi, beslenme bozuklukları, alkol kullanımı yönünden iyi sorgulanmalıdır.”