Her 2 erkekten 1’i yakalanıyor... HPV sanılandan daha tehlikeli

Haberin Devamı

ÜROLOJİ uzmanı Doç Dr. Mehmet Akif Diri, HPV virüsü hakkında bilgi verirken, korunma yollarını ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini Hürriyet’e anlattı:

“HPV (Human Papilloma Virus), cilt ve mukozalarda enfeksiyonlara neden olabilen ve halk arasında siğil olarak bilinen bir virüs grubudur. Cinsel yolla en sık bulaşan virüs olan HPV’nin 200’den fazla türü bulunuyor ve yaklaşık 40 tanesi genital bölgelere yerleşir.

‘AŞI KORUYUCUDUR’

Bazı HPV türleri genital siğillere yol açarken, bazıları da rahim ağzı (serviks) kanseri, anal kanser, penis kanseri, ağız ve boğaz kanserleri gibi ciddi hastalıklara neden olabilir. Virüs sessiz kalabildiği için, pek çok kişi taşıyıcı olduğunu bilmeden başkalarına bulaştırabilir. Kadınlarda rutin Pap Smear ve HPV DNA testleri yapılmadıkça virüs yıllarca fark edilmeden kalabilir. Özellikle HPV 16 ve HPV 18 gibi ‘yüksek riskli’ türler, rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70’inden fazlasına neden olur. Diğer türlerin de farklı kanserlerle ilişkisi vardır. HPV aşıyla önlenebilir ama birçok ülkede aşılama oranları düşük. Oysa erken yaşta yapılan HPV aşısı, virüs bulaşmadan koruyuculuk sağlar ve kanserleri büyük ölçüde önleyebilir. Aşılanmadan önce vücuda girmiş HPV tipi varsa, aşı onu temizlemez. Aşı kapsamı dışında kalan (nadir) bir HPV tipiyle enfekte olunursa ve aşı dozları eksikse veya bağışıklık sistemi çok zayıfsa aşıya rağmen HPV virüsü kapılabilir.

Haberin Devamı

Erkekler arasında HPV enfeksiyonu çok yaygındır. Çalışmalar, cinsel açıdan aktif erkeklerin yüzde 50 ila yüzde 80’inin yaşamlarında en az bir kez HPV ile enfekte olduğunu gösteriyor. Yani her iki erkekten biri yaşamlarında en az bir kez HPV virüsü ile tanışıyor. Genellikle belirti vermediği için birçok erkek virüsü taşıdığını bilmez. Birçok toplumda HPV hakkında konuşmak hâlâ tabu. Bu da farkındalığı azaltıyor ve virüsün sessizce yayılmasına yol açıyor. HPV’nin düşük riskli türleri (özellikle HPV 6 ve 11), erkeklerde penis, skrotum (testis torbası), anüs veya kasık bölgesinde siğillere neden olabilir. Bulaşıcıdır ama kanser yapmaz. HPV’nin yüksek riskli türleri (özellikle HPV 16 ve 18), erkeklerde anüs kanseri, penis kanseri, orofaringeal kanserlere (boğaz, dil kökü, bademcik bölgesi) neden olabilir.

Haberin Devamı

‘SİGARAYI BIRAK VE UYU’

Sigara, bağışıklık sistemini baskılar ve HPV’nin vücutta kalıcılığını artırır. Ayrıca HPV’nin kansere dönüşme riskini yükseltir. Alkol, HPV’nin ağız ve boğaz kanserine dönüşme riskini artırır. Bağışıklığı zayıflatır ve hücre yenilenmesini bozar. Güçlü bir bağışıklık sistemi HPV’yi genellikle 1-2 yıl içinde temizler. Bu nedenle dengeli ve antioksidan zengin beslenme tercih edilmeli, en az 7 saat uyumaya özen gösterilmeli, stresten kaçınmalı, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta düzenli egzersiz yapılmalı, D vitamini düzeyine dikkat edilmeli. HPV pozitif olmak, aşı yaptırmaya engel değildir. Aşı, mevcut enfeksiyonu temizlemez ama diğer tiplerle yeniden enfekte olmayı önleyebilir ve bağışıklık sistemini daha hazırlıklı hale getirir.”