Her 100 mezundan 2’si yurtdışına gidiyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Resmi İstatistik Programında yer alan ‘Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri’ ilk kez yayımladı. Lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurtdışında uzun süreli ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bilgileri üzerinden hazırlanan ve 2021-2023 yıllarını kapsayan verilere göre üniversite mezunlarının beyin göçü oranı 2015 yılında yüzde 1.6 iken, geçtiğimiz yıl yüzde 2 olarak gerçekleşti. Kadınların beyin göçü oranı yüzde 1.6, erkeklerin beyin göçü oranı ise yüzde 2.4 oldu.

EN ÇOK GÖÇ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNDE

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları yüzde 6.8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri, yüzde 4.4 ile mühendislik, yüzde 2.6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik oldu. Lisans programlarına göre ise en yüksek beyin göçü, yüzde 17.9 ile moleküler biyoloji ve genetik, yüzde 10.2 ile biyomühendislik, yüzde 9.8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9.1 ile elektronik mühendisliği, yüzde 8.9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8.4 ile bilgisayar mühendisliği alanlarında yaşandı. Tıp bölümünde yaşanan beyin göçü yüzde 1.3 olalarak gerçekleşirken hemşirelik ise yüzde 0.3 ile en az beyin göçü yaşanan bölümlerden biri oldu.

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ABD’DE İŞLETME İLK SIRADA

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke ise sırasıyla ABD (% 21.4), Almanya (% 17.5), Birleşik Krallık (% 11.2), Hollanda (% 6.9) ve Kanada (% 4.9) oldu. ABD’de ve Kanada’ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda’yı en fazla tercih eden mezunlar bilgisayar mühendisliği bölümünden oldu.