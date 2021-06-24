Her 10 araçtan 7’si otomatik vites… Manuel araçlar tarih mi oluyor?

Trafik, İstanbul başta olmak üzere neredeyse tüm ülkede bir sorun haline geldi. Hal böyle olunca da dur-kalk trafikte manuel vites araçlar tam bir işkence haline geldi ve yılın ilk beş ayı otomobil alanların tercihi otomatik araçlardan yana oldu. Otomatik araç satışları mayıs ayına kadar olan sürede geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 84,2 artışla 188 bin 676’ya yükseldi. Otomatik vites araçların pazardaki toplam payı da yüzde 76,1’e çıktı.

SATIŞLARDA DA OTOMATİK VİTES ÖN PLANDA

Araç pazarında önemli bir yer kaplayan ve payını her geçen gün artıran otomatik vites araçlar, satışlarda da ön planda. Bu yılın mayıs ayına bakıldığında toplam 43 bin 138 otomobil satışının 31 bin 981'ini otomatik vites otomobiller oluşturdu. Geçen yılın aynı ayı ile karşılaştırıldığında ise çok daha çarpıcı bir fark olduğu görülebiliyor. Geçtiğimiz yılın mayıs ayı ile kıyaslandığında otomatik şanzımanlı otomobil satışı yüzde 100,2 arttı.

Açıklanan rakamlara bakıldığında satılan her 10 otomobilden 7’si otomatik vites olarak kayıtlara geçti. Biz de akıllardaki ‘Manuel vites tarih mi oluyor?’ sorusunu uzmanlara yönelttik.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin ve MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş sorularımızı hurriyet.com.tr okurlarına özel cevapladı.

OTOMATİK ARAÇLARIN PAYI ARTIŞTA

Otomobilde Türkiye pazarının yurtdışından ayrışmakta olduğunu belirten Erol Şahin, “Avrupa'da hâlâ manuel vites tercihi öndeyken bizde 2005 yılından bugüne otomatik araçlar yüzde 287 oranında bir artış ile payını yüzde 19,65'ten yüzde 76,1 seviyesine çıkardı. Ancak son zamanlarda özellikle ÖTV baremlerine otomatik modellerin takılması ile manuel araç tercihinde az da olsa bir kıpırdanma yaşanıyor” dedi.

Grafik: Harun Elibol

TAMAMEN TÜKETİCİ KAYNAKLI

Tüketici alışkanlıklarının her geçen gün otomatik araçların lehine geliştiğini söyleyen Niyazi Berktaş ise “Manuel araçlar kısa sürede tarih olmasa bile süreç içerisinde sayısal olarak azalacak ve üreticiler yakın gelecekte binek araçlarda manuel üretiminde bulunmayacaklar” dedi ve ekledi:

“Pazardaki otomatik araç payının artması tamamen tüketici tercihleri kaynaklıdır. Tüketiciler alımlarında rahatlık ve konforu ön planda tuttukları için otomatik araçların pazar payı her geçen gün daha da artacaktır.”

OTOMATİK ARAÇLAR KURTARICI OLDU

Otomatik araç seçiminin artış göstermesinin pek çok sebebi var. Bunlardan en önemlisinin konfor isteği olduğunu söyleyen Şahin, “Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan yoğun ve sıkışık trafik karşısında otomatik şanzımanlı araçlar bir kurtarıcı gibi oldu. Ayrıca kadın sürücülerdeki artış da bir bakıma katkı sağladı” diye konuştu.

LÜKS SEGMENTİN TEK TERCİHİ

Şahin, pazara segmentler bazında bakıldığında da yüzde 14'lük bir kesime hitap eden D ve üstü lüks segmentte, otomatik şanzıman tercihinin yüzde 100 seviyesinde olduğunu söyledi. Şahin şöyle devam etti:

“Lüks segmentte durum böyleyken pazarın yüzde 0,64 payına sahip A segmentinde yüzde 95, orta segment ve pazarın yüzde 29,6 oranında satılan B segmetinde yüzde 80,7 ve yüzde 55,5 ile pazarın en büyük kısmını oluşturan C segmentinde ise otomatik şanzıman tercihi yüzde 68 seviyesinde bulunuyor.”

Grafik: Harun Elibol

İKİNCİ EL ARAÇLARDA DURUM FARKLI

Sıfır araçlarda otomatik vites ön plana çıkarken durumun ikinci el araçlarda farklı olduğunu belirten Şahin, “İkinci el pazarında özellikle 0-5 yaş grubu satışlarında otomatik şanzıman tercihi ön planda. Ancak pazarın yüzde 58 oranına sahip olan 10 yaş üzeri satışlarda ise hala manuel şanzıman ön planda” ifadelerini kullandı.

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