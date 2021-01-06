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Haber Giriş: 06.01.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Hepsine el konuldu... Çürümeye terk edildi!

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Hepsine el konuldu... Çürümeye terk edildi!
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki yediemin otoparkını görenler gözlerine inanamıyor. Otoparktaki binlerce motosiklet ve yüzlerce tekne drone ile havadan görüntülendi. Otoparkta alıcısını bekleyen motosikletler kışın yağmurdan paslanıyor, yazın ise nemden dolayı çürüyor. Zaman zaman ihaleye çıkan motosikletlere rağbet ise neredeyse hiç yok.

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  • Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
  • Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
  • Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
  • Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına kaçmak isteyen mültecilerin kullandıkları ve Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandıktan sonra el konulan tekne ve Botlar Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkına teslim ediliyor. Yediemin otoparkında otomobilden çok tekne yer alıyor. Çok nadir satışa çıkarılan tekneler yediemin otopark işletmecilerine de sıkıntı oluşturuyor.

Hepsine el konuldu... Çürümeye terk edildi

"BİNLERCE MOTOSİKLET ÇÜRÜMEYE TERK EDİLDİ"

Bodrum’un dar sokaklarında tek şeritli yollarında en pratik araç olan motosiklet neredeyse her evde 1 veya 2 tane bulunuyor. Araçtan çok daha fazla rağbet gören motosikletler trafik otoparkını da çöplüğe çevirmiş durumda. Yakalaması olan, hacizlik olan, ehliyetsiz yakalanan birçok nedenden dolayı el konulan motosikletlerde yediemin otoparkında ciddi olarak yer kaplıyor. Binlerce motosiklet oto parkın neredeyse yüzde 40 oranındaki bir alanında yer alıyor. Otoparkta alıcısını bekleyen motosikletler kışın yağmurdan paslanıyor, yazın ise nemden dolayı çürüyor. Zaman zaman ihaleye çıkan motosikletlere rağbet ise neredeyse hiç yok.

Hepsine el konuldu... Çürümeye terk edildi

"GELEN ARAÇ ÇOK SATILAN ARAÇ YOK"

Vergi borcu affından ve pandemi nedeniyle trafik otoparklarına gelen araç sayısı çoğalsa da ihale ile satılan araç sayısı neredeyse yok denilecek kadar az. Vergi borcu yapılanmasının uzaması nedeniyle de yediemin otoparkında araç sayısı 500’ü geçti. İhalelerin yapılamaması yediemin otopark işletmecilerini sıkıntıya sokmaya başladığı öğrenildi.

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