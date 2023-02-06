Hepsi zamana oynuyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Aydın’da önceki gün gençlerle buluştu. Erdoğan’ın gençlerin sorularını yanıtladığı “Gençlik Buluşması” dün akşam televizyonlarda yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında özetle şunları kaydetti: “Sevgili gençler, sizin kalbinizde yer edinmek, sizlere yoldaşlık yapmak, sizin o kabaran yüreklerinize eşlik etmek benim için hep iftihar vesilesi oldu. Sizin tertemiz yüzlerinize baktıkça hep daha çok çalıştık, ülkeye ve millete hizmet davamıza daha sıkı sarıldık.

ALÇAKÇA KAMPANYALAR

Avrupa’sından Amerika’sına tüm küresel güçler 14 Mayıs seçimlerini etkilemek, kendi istedikleri şekilde yönlendirebilmek için şimdiden yoğun çaba harcıyor. Şahsımız aleyhine yürütülen alçakça kampanyalar bunun içindir. İfade özgürlüğü kılıfı altında desteklenen, Musaf yani kutsal kitabımızı yakma eylemlerinin gayesi de budur. Ülkemizle ilgili oluşturulmaya çalışılan güvensizlik algısının gerisinde bu niyet vardır. Turizm sektörümüzü hedef alan sinsi oyunların amacı da budur. Seçim arifesinde Türkiye kamuoyunu etkilemeye dönük tüm bu çabaları beraberce takip ediyoruz. Muhalefetin de, gerek cumhurbaşkanı adaylığımız, gerekse Yüksek Seçim Kurulu’muz üzerinden oluşturmaya çalıştığı sahte gündemlerin sebebi yurtdışı patentli bu girişimlere destek olmaktır.

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ALÇAKÇA KAMPANYALAR

(Konsoloslukların kapatılması) Ya bunlar hepsi şu anda zamana oynuyorlar. Geçenlerde işte Dışişleri Bakanlığımız bunların hepsini çağırdı. Bunlara gereken ültimatomu verdi. ‘Eğer bu tür şeyleri devam ettirecek olursanız bunun hesabını ağır ödersiniz’ dedi. Ve öyle zannediyorum ki pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız.

(6’lı Masa’nın adayı) Henüz bu 6+1 yani 7’li masa daha adayını belirleyemedi ki. Önce bir adaylarını açıklasınlar bakalım. Ama biz karşımızda kim olursa olsun diyoruz. Cumhur İttifakı olarak çalışmamıza devam ediyoruz ve inşallah14 Mayıs’ta da, şurada zaten mart ayının 10’unda da inşallah cumhurbaşkanı olarak kararnameyi açıklayacağım. Ve bu kararnameyi açıklamak suretiyle de artık seçim atmosferine gireceğiz.

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KENDİ BİLECEĞİ İŞ

(TV’deki ‘ağlatma bizi’ yanıtı”) Bugün hocamızın siyasi mirasına çökmüş olan zat malum 6’lı Masa’da kimlerle beraber olduğunu görüyorsunuz. Aslında o daha henüz siyasetin içinde yokken ben ta Milli Selamet, Refah Partisi oralardan alalım. Oraların gençlik kollarında aktif çalışan birisiydim. Temel bey filan o zaman siyasetin içinde yoktu. Tabii Erbakan hocamızın bazı hayalleri vardı, idealleri vardı. Fakat ona nasip olmadı. Ama bize nasip oldu, biz bunların hepsini AK Parti olarak yaptık mı? Fakat biz tabii Temel Bey’in maalesef burada bu masanın etrafında yer almasını anlamakta zorlanıyoruz. Kendi bileceği iştir.

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(Millet İttifakı’ndaki istifalar”) Benim milletim feraset sahibidir. Doğruyu er veya geç bulur ve doğruya doğru, eğriye eğri demesini de gayet iyi bilir.