'Hepsi silah bırakacak' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terör konusunda duruşumuz çok net

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Milli Savunma Bakanımızın açıklaması kıymetli. PKK ateşkes kavramını sömürmek için kullanırdı, o bir jargon. Bu konuda eğer PKK veya ona yakın gruplar süreçmiş gibi yönetmek için kullanıyorlarsa doğru olmaz. Terör konusunda duruşumuz çok net. Türkiye Cumhuriyeti hep aynı konu üzerinde durdu. Bu sefer geldiğimiz noktada daha fazla iyimser olabileceğimiz döneme girdik. Yıllardır PKK'nın silah bırakması gerektiğini söyledik.

'KOŞULSUZ SİLAH BIRAKMA DİYORUZ'

Türkiye’nin yeni döneminde terör prangasından kurtulmak zorunda. Suriye’deki resim Türkiye’nin beklediği yöne doğru eğrilmiş. Terörün Türkiye’nin başını ağrıtan konumdan kalkması gerek. Türkiye'nin yaşadığı gelişmeler gösteriyor ki terör gündem dışı doğru olmaya gidiyor. Birinci ihtimal silahı bırakırısınız, ikinci ihtimal silahı biz bıraktırırız diyoruz. Ön şartsız, koşulsuz silah bırakma diyoruz. İlk tercihimiz silah bırakmaları. Gerekirse askeri güvenlik önlemlerini sürdürürüz.

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'PAZARLIK SÖZLERİNİ KABUL ETMEYİZ'

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak silahı bırakın ondan sonrası siyasi süreçtir diyoruz. PKK’nın altındaki bütün yapıların tasfiyesi. Biz PKK’dan bahsedince elinde silah bulunduran kim varsa düşmanlık yürüten örgüt değiliz demeli. Her seferinde PKK’nın kendi lehine manipüle etmeleri oldu. İsim değiştirmeler gibi. Silahsız siyaseti konuşma şartlarını yerine getirirsek demokratik ilerleme kaydedilebilir.

'PKK, PYD, YPG, SDG HEPSİ SİLAH BIRAKMALI'

Biz baktığımızda hepsini PKK olarak görüyoruz. Hepsi PKK'nın bir parçası. PKK, PYD, YPG, SDG hepsi silah bırakmalı. Bütün yapılar tasfiye edilmeli. Bunların hepsi bir bütündür. Çağrı hepsini içeriyor. Kimin elinde silah varsa bırakmalı, duruşumuz net.

Silahın bırakılmasını her şeyden önce bekliyoruz. PKK ile mücadele vermekten çekinecek değiliz. Pazarlık sözlerini kabul etmeyiz. PKK aslında tarihsel olarak da kendi varlığını gerekli duyacak şartları ortadan kaldırmış durumda.

Türkiye zayıf pozisyondan değerlendirmiyor. Türkiye teröre karşı en güçlü konumda. PKK Suriye’de zemin bulamaz. ABD bir şemsiyeyle Suriye'de PKK'yı koruma altına aldı. İsrail PKK'yı destekliyor. Artık çanlar PYD için de çalıyor. Daha siyasi bir şekilde bitirmek onların elinde. Bugün Türkiye 2019'dakinden çok daha güçlü. Ya kendileri kendi kendilerini feshederler ya da Türkiye terörün altını kazıyacak oparasyonlara devam eder.

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RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Türkiye artık Türkiye’nin tarafında duruyor. Ukrayna savaşı başladığında biz NATO üyesiyiz. Ukrayna’nın toprak parçasının işgal edilmesine karşıyız ama Rusya ile müzakere edilmemesine de karşıyız dedik. Bugün Ukrayna’da olanlar karşısında Avrupa’nın yapabildiği bir şey yok. Ukrayna’daki savaş bitse bile Avrupa’nın doğu sınırlarının güvenliği yok.