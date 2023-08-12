Hepsi serbest bırakıldı

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Para saçan kişilerin o anların videosunu “İnternetten kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıkınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen şüphelilere, ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçundan işlem yapıldı. Savcılık sorgusunun ardından 7 kişi serbest bırakılırken, diğer kişiler ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir kişi de polisteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.