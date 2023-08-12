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Hepsi serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Beyoğlu#İstiklal Caddesi#Dolar
Hepsi serbest bırakıldı
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 07:00

İSTANBUL Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 6 Ağustos 2023 günü yüzleri maskeli ve garip kıyafetleriyle dolaşan 13 kişi havaya, üzerinde ‘geçersiz’ yazan dolar saçtı. Bazı kişiler de arkalarından yürüyerek paraları topladı.

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Para saçan kişilerin o anların videosunu “İnternetten kazandığımız paraları muhtaçlara dağıtıyoruz” mesajıyla sosyal medyadan paylaştığı ortaya çıkınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındılar. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürülen şüphelilere, ‘halkın bir kesimini alenen aşağılama’ suçundan işlem yapıldı. Savcılık sorgusunun ardından 7 kişi serbest bırakılırken, diğer kişiler ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Bir kişi de polisteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

 

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#Beyoğlu#İstiklal Caddesi#Dolar

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