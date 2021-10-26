Hepsi İstanbul'da ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, 23 Ekim ve 25 Ekim'de Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Kartal ilçelerinde tarih eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 223 adet Roma, Bizans Helenistik ve Osmanlı Dönemlerine ait olabileceği düşünülen sikke, 55 adet Antik Dönemlerde yaşayan insanların günlük hayatlarında kullandıkları parfüm şişeleri, çeşitli form ve abatlarda cam malzemeleri, yüzükler, gözyaşı şişeleri, farklı form ve ebatlara bezekli tablo ve Hristiyanların kullanıldığı İkona ve ikonaların resmedildiği tablolar olmak üzere toplamda 278 adet kültür varlığı ele geçirildi.
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