Hepsi cani koca kurbanı... 5 kadın katledildi  

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İZMİR Konak’ta, önceki gün 23.00 sıralarında, Rıdvan Kahraman (32), ailevi sorunlar nedeniyle evi terk edip ablasının yanına yerleşen 3 çocuk annesi eşi Fatma Kahraman’ı konuşmak için dışarı çağırdı. Rıdvan Kahraman, dışarı çıkan eşi Fatma Kahraman’a yanındaki tabancayla 3 el ateş edip, kaçtı. Kahraman, başına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Kahraman, kurtarılamadı. Rıdvan Kahraman, Denizli Otobüs Terminali’nde polis tarafından yakalandı.

GÜLSÜM BIÇAKLANDI

İzmir Konak’ta, dün gece 01.30 sıralarında, Sedat Mertoğlu (38) ile bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu 1 çocuk annesi eşi Gülsüm Mertoğlu (33) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Sedat Mertoğlu, eşi Gülsüm Mertoğlu’nu kalbinden, sırtından ve karın boşluğundan birçok kez bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Gülsüm Mertoğlu, kurtarılamadı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan cinayet şüphelisi Sedat Mertoğlu’nun yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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POMPALI CANİ SEHER’E KIYDI

Mersin’de ise Bekir Aktekin (30), Kurban Bayramı’ndan 2 gün önce, ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu. Bekir Aktekin, 20 Haziran’da, eşi Seher Aktekin’i (26) Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde babasının bekçilik yaptığı portakal bahçesine götürdü. Bekir Aktekin, yanında getirdiği pompalı tüfekle eşine ateş etti. Seher Aktekin, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakalanan Bekir Aktekin, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

ŞÜKRAN DA ÖLDÜRÜLDÜ

Adana Seyhan’da Hakim Eba (23), boşanma aşamasındaki eşi Şükran Eba (19) ile konuşmak için kayınpederi Turgut Erat’ın evinin önüne geldi. Çıkan tartışmada yanındaki tabancayı çeken Hakim Eba, eşine peş peşe ateş etti. Sesleri duyup sokağa çıkan kayınbiraderi Muhammet Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınpederi Turgut Erat’ı da vuran Hakim Eba, yeni doğan çocuğunu alıp kaçtı. 4 kişinin de öldüğü belirlendi. Hakim Eba’nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Balıkesir Gönen’de C.G. (62), tartıştığı eşi M.G.’yi (55) tabancayla vurarak öldürdü. Ardından aynı tabancayla kendini vuran C.G. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan C.G. entübe edildi.