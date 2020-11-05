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ATİNA (AA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 12:25 | Son Güncelleme:

Hepsi bir balıkçı teknesinde yakalandı! 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı...

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Hepsi bir balıkçı teknesinde yakalandı! 20 FETÖ'cü ve 10 PKK'lı...
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Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda, 20 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve 10 PKK mensubunun, kaçak yoldan İtalya'ya gitmeye çalışırken yakalandığı bildirildi

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Mora'nın kuzeybatısında bulunan Katakolo Limanı'ndaki balıkçı teknesinde, aralarında 20 FETÖ üyesi ve 10 PKK'lının bulunduğu 65 düzensiz göçmen tespit edildi. 

Afgan ve Iraklılardan oluşan göçmen grubuyla İtalya'ya kaçmak isteyen grupta bulunan FETÖ'cülerden bazılarının, "eski polis" olduklarını savunduğu, bu kişilerin kendilerini Yunan makamlarına "Gülenci" olarak tanıttığı ileri sürüldü.

PKK'lıların arasında ise "eski politikacı, akademisyen ve gazetecilerin bulunduğu" iddia edildi.

Konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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