Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakanlar Kurulu sonrasındaki Gara operasyonlarının sorumluğunun “devlete ait” olduğuna ilişkin açıklamasını şöyle değerlendirdi: “Sayın Erdoğan, ‘Sorumlu benim’ demiş. Doğrudur, başkomutanlar talimat verir. Baştan aşağı başarılı olur inşallah Türkiye’nin terörle mücadelesindeki her adımı. Buradaki hiçbir kişi bunun tersini düşünmez. Sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan’dadır. Sayın Erdoğan, ‘Devlet eşittir benim’ diyor. İyi, güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun. Hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak.”