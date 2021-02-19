‘Hepimizin cumhurbaşkanı olsun’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Keçiören’de özel halk otobüsü durağını ziyaret etti, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Bakanlar Kurulu sonrasındaki Gara operasyonlarının sorumluğunun “devlete ait” olduğuna ilişkin açıklamasını şöyle değerlendirdi: “Sayın Erdoğan, ‘Sorumlu benim’ demiş. Doğrudur, başkomutanlar talimat verir. Baştan aşağı başarılı olur inşallah Türkiye’nin terörle mücadelesindeki her adımı. Buradaki hiçbir kişi bunun tersini düşünmez. Sorumluluk siyasi irade olarak o talimatı veren Sayın Erdoğan’dadır. Sayın Erdoğan, ‘Devlet eşittir benim’ diyor. İyi, güzel de o zaman AK Parti Genel Başkanı olmayı bir kenara koysun. Hayatında bir kere hepimizin Cumhurbaşkanı olsun, çok fayda sağlayacak.”