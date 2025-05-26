‘Hepimiz onlara kefiliz’

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Her yıl 6 ayda bir düzenlenen 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal’ın son konsey toplantısı CHP Genel Başkanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Özgür Özel’in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda kapanış konuşması yapan Özel, özetle şunları söyledi: “Dün (önceki gün) hep beraber çok verimli toplantılar gerçekleştirdik. Biraz önce de Sosyalist Enternasyonal’in ortak aklı, ortak vicdanıyla kâğıda dökülen, üzerinde titiz çalışmalar yapılan çok güçlü metinleri oybirliğiyle kabul ettik. Özellikle dün ve bugün ortaya koyduğunuz sıkı dayanışma dolayısıyla her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

İRADESİ GASP EDİLDİ

Bugün İstanbul iradesi gasp edilmiş bir şehir durumundadır. Bundan bir yıl önce 16 milyon İstanbullu ‘Şehri kim yönetsin?’ diye düşündü, taşındı, Ekrem İmamoğlu’nu, her iki kişiden birinden fazlasının oyuyla İstanbul’u beş yıl daha yönetmeye görevlendirdi. Maalesef biz 1977’den beri hiç birinci parti olamamıştık. İkinciliği, üçüncülüğü, zaman zaman baraj altında kalmayı içimize sindiremesek de kusuru hep kendimizde bulduk. ‘Daha çok çalışmalıyız, özeleştiri yapmalıyız’ dedik. Hiç seçmeni suçlamadık.

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DARBEYE KARŞI DESTEK VERDİK

AKP ile en sert kavgalı, tartışmalı olduğumuz dönemde onlarla aslında birlikte siyaset yaptıkları, ne istedilerse verdikleri bir cemaat onlarla çatışmaya girdi darbe yapmaya kalktı. Darbede ‘AK Parti’den kurtuluyoruz’ demedik. Aksine aradık onları, ‘Meclis’i açın. Gelelim, konuşalım, dayanışalım. Sandıkla gelen sandıkla gider’ dedik. Ben gece yarısı Meclis’te dedim ki, ‘Demokratik seçimler yapılıp halkımız, milletimiz yeni bir görev verene kadar ana muhalefetteyiz, görevimizin bilincindeyiz, demokrasinin, seçilmiş parlamentonun arkasındayız’ dedik.

O GÜN ALKIŞLAYANLAR

O gün bizi alkışlayanların, 47 yıl boyunca bizim gösterdiğimiz sabrı seçimden sonra 47 ay göstermeleri gerekiyordu. Cumhurbaşkanlığı seçim takviminin başlamasına 47 ay vardı. 47 gün bile gösteremediler. İlk kaybettikleri seçimde, ilk ikinci duruma düştükleri seçimde darbeye giriştiler. Darbeler hep mevcut iktidara yapılır. İktidar, geleceğe darbe yapmaya kalktı. İktidara gelecek olana, Türkiye’yi gelecekte yönetecek hükümete, cumhurbaşkanına darbe yapmaya kalktı.

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AVRUPA’DAKİ YOLDAŞLARIMA

İşte biz, Ekrem İmamoğlu ve hapisteki bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğuna kefil olan ve onlar siyasi sebeplerle içerde tutulduğu için onlarla mücadele eden insanlarız. Bunu dünyaya anlatamayacağımızı düşündüler. Önce, ‘Anlatamazsınız, Türkiye’yi dışarıda şikayet edemezsiniz’ dediler. Türkiye’ye de ‘terör örgütünü destekleme’ diye bir yalan uydurarak milliyetçi hassasiyeti olan seçmenler bize sırtını döner sandılar. ‘Birkaç hafta geçince kimsenin yüzüne bakamaz’ dediler. Avrupa’daki bütün yoldaşlarımın gözünün içine baka baka söylüyorum ki Türkiye bir sivil darbe sürecindedir. İmamoğlu ve arkadaşları siyaseten tutukludur. Hepimiz onlara kefiliz ve sonuna kadar arkalarındayız.”

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‘ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GEREKİYOR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa’da Kent Meydanı’nda gerçekleştirdiği “Millet iradesine sahip çıkıyor” mitinginde özetle şunları söyledi:

“19 Mart tarihinde yapılan iş, bir önceki yerel seçimin kazananına darbe olmanın yanında bir sonraki genel seçimin cumhurbaşkanı adayına ve milletimiz takdir ederse bir sonraki cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu’na yapılan darbedir. Temmuz geliyor. Hem işçiyi kayıran hem işvereni zora sokmayan bir formülü geliştirip ilan edeceğiz. Emekçinin hakkını, temmuz ayında asgari ücrete ara zammı almak için bir büyük mücadele başlatıyoruz. İlk sloganları duymak isteriz, ara zam hakkımız, söke söke alırız. Ülkemizdeki işçilerin yüzde 85’i sendikasız. Buradan işçileri, sendikalı olmaya davet ediyorum. Bursalılar, ‘metal fırtına’yı iyi bilirler, iktidar da unutmasın. Asgari ücrete zam yapılmazsa Bursa’dan ilan ediyoruz ki ‘metal fırtına’dan büyüğü, emekçilerin kasırgası geliyor.

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ÖZEL’DEN ‘1923’ NUMARALI KOŞU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Kadıköy’de düzenlenen Halk Koşusu’na katıldı. Koşu öncesi açıklama yapan Özel, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu ve bütün arkadaşlarımızın özgürlüğü için koşuyoruz. Birileri Ekrem Başkan’ın posterlerinin asılmasını yasaklamışlardı. Biz de bunun hukuken zaten yalan yanlış bir şey olduğunu ifade etmiştik. Çünkü Ekrem Başkan zaten seçilmiş belediye başkanı, sadece iddialar var. İddianame bile yok. Suçu ispatlanmadan suçlu muamelesi yapılıp, ‘resmini asamazsın, afiş asamazsın’ dediler. Dün (önceki gün) dört vekili arkadaşımız İstanbullular adına o afişi İstanbul’un en sembol mekanına, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne astı. Şimdi, ‘Niye astınız?’ diyorlarmış. Şampiyon olan asmıyor mu? Asıyor. 31 Mart seçimlerinin şampiyonu Ekrem İmamoğlu İstanbul’da... Şampiyonun resmini astık. ”





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Özel, koşunun sona ermesinin ardından da “Madalyamızı aldık. 1923 göğüs numarası. Ekrem Başkan’a ilk ziyarette hediye edeceğiz. Ekrem Başkan için koştuk” dedi.