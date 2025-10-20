Henüz 27 yaşındaydı! Çocuk parkındaki bankta ölü bulundu

Haberin Devamı

Antalya'da Mehmet Gökçer Biçer (27) çocuk parkındaki bankta ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 376 sokak üzerinde yer alan çocuk parkında meydana geldi. Bankta hareketsiz halde birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mehmet Gökçer Biçer'e ait kimlik çıktı.

Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmasının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.