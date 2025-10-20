×
HABERLERGündem Haberleri

Henüz 27 yaşındaydı! Çocuk parkındaki bankta ölü bulundu

Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2025 12:03

Antalya'da çocuk parkındaki bankta hareketsiz şekilde duran genci görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Hayatını kaybettiği anlaşılan ve üzerinden çıkan kimliğe göre 27 yaşında olduğu öğrenilen gencin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Antalya'da Mehmet Gökçer Biçer (27) çocuk parkındaki bankta ölü bulundu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 376 sokak üzerinde yer alan çocuk parkında meydana geldi. Bankta hareketsiz halde birini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İHBAR ÜZERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GELDİ

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibinin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin üzerinden Mehmet Gökçer Biçer'e ait kimlik çıktı.

OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ve savcılık çalışmasının ardından cansız beden otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Ekiplerin olayla ilgili inceleme ve çalışması devam ediyor.

#Antalya#Çocuk Parkı#Ölüm

